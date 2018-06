Horká čokoláda - nápoj králů a samotářů

Zatímco předkové krále Montezumy pili horký nápoj z kakaových bobů dochucený cayenským pepřem, tento aztécký panovník dával přednost přídavku medu, šťávy z agáve a vanilky. Anna Rakouská, královna známá ze Tří mušketýrů, už do čokolády přidávala cukr a skořici a přiblížila ji tak k současné chuti. Horká čokoláda se v minulých staletích doporučovala jako lék na hysterii a podrážděnost, tehdy se míchala s mandlovým mlékem. Vhodná byla i pro toho, kdo navečer trochu přebral neboli vypil trochu více doušků z kalicha rozkoší", jak říkal Brillat Savarin. A měli ji pravidelně pít i všichni, kdo si připadali sami sobě hloupí nebo věnovali práci značnou část spánku". Nápoj působí také proti smutku ze samoty. Takový recept pro sklíčeného samotáře je pak velmi jednoduchý. Ve vodní lázni se rozpustí 20 gramů nastrouhané či nalámané kvalitní čokolády a přilije se dvěmi decilitry teplého mléka. Za stálého míchání se směs asi minutu povaří. Hotový čokoládový nápoj se přelije přes sítko do šálku. Může se ozdobit šlehačkou nebo dosladit trochou cukru. Existují však i mnohem rafinovanější způsoby přípravy horké čokolády. Jeden recept pochází z krajů, kde se čokoláda zrodila z Mexika. Zde se pije při slavnostních příležitostech, a tak i receptura počítá přinejmenším se čtyřmi porcemi. V hrnci pomalu zahříváte litr mléka s kouskem celé skořice a 2 celými hřebíčky. Než dosáhne varu, přidáte 115 gramů hořké čokolády nasekané na malé kousky. Mícháte na mírném ohni, dokud se nerozpustí. Přelijete do mixéru, přidáte několik kapek mandlové příchuti a vysokou rychlostí mixujete asi půl minuty, až je směs pěkně zpěněná. Můžete použít i tyčový mixér, ten je pohodlnější. Nalijete do vyhřátých žáruvzdorných sklenic a podáváte. A do třetice slavnostní varianta pro dospělé s výmluvným názvem Irský čokoládový samet. Na 4 porce potřebujete kromě 4 lžic irské whisky ještě 400 ml mléka a 250 ml smetany ke šlehání. Nejprve mixérem našleháte polovinu smetany, až je tak hustá, že drží tvar. Mléko dáte spolu se 115 gramy mléčné čokolády nasekané na malé kousky do hrnce a za stálého míchání jemně zahříváte, až se rozpustí. Všleháte 2 lžíce kakaového prášku, přivedete k varu. Odstavíte, vmícháte zbylou našlehanou smetanu a irskou whisky, která se už nesmí vařit. Přelijete do vyhřátých sklenic, ozdobíte šlehačkou, čerstvými lístky máty nebo servírujete s kouskem peprmintové čokolády na talířku. Ve všech případech nezapomínejte, že čokoláda nejen posiluje a obšťastňuje, ale představuje i nenápadný atentát na jakoukoli povánoční dietu.