Horáček, Topolánek, Bartošová. Zde jsou varianty jejich rozvodů

Textař Michal Horáček se rozhodl ukončit manželství s Rút po více než třiceti letech. První rozvodové stání mělo podle Blesku proběhnout už ve středu, soudkyně ho ale pro nemoc odložila. Horáček podle listu opustil Česko a na dva měsíce odjel do Asie. "Musel jsem odjet co nejdál. Nechtěl jsem vysvětlovat nic kolem svého rozvodu. Ať bych řekl cokoli, otočilo by se to proti mně," řekl Blesku Horáček.

V nejbližších dnech bude mít status svobodný i bývalý premiér Mirek Topolánek, jehož partnerkou je už přes dva roky Lucie Talmanová. "Každý má přece právo, aby tato pro něho citlivá osobní záležitost proběhla v klidu a v soukromí," požádal Topolánek novináře o soukromí. Jeho rozvod s manželkou Pavlou proběhne v nejbližších dnech.

Méně podrobností je kolem plánovaného rozvodu Ivety Bartošové, která se rozhodla ukončit rok po svatbě sňatek s Jiřím Pomeje. Že se chce rozvést, vzkázala pouze přes média.