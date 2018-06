Horáček pozval Anetu na večírek

Na oslavy si prý nikdo v rodině nepotrpí, a tak se teď budou připravovat na koncerty, které zpěvačka pořádá v rámci svého turné. Nicméně jednu nevšední pozvánku na večírek si v kapse podrží.

Aneta ji dostala od Michala Horáčka, porotce druhé řady Česko hledá SuperStar. „Jde o natočení desky, ale já to přirovnávám k večírku. Nabídl jsem Anetě, aby se ho zúčastnila. Ne sama, ale jako jeden z významných hostů. Už jsem jí otextoval pár písniček,“ vysvětluje Horáček, který Langerovou vidí shodně s akademiky jako zpěvačku roku 2004.

Aneta je podle něj mimořádná osobnost, nejen v rámci SuperStar, ale vůbec. „Je to obrovský talent, vynikající materiál jak pěvecký, tak lidský. Je to zpěvačka, která si jde neochvějně a nesmírně obdivuhodně za svým předsevzetím.“

Podle Horáčka není jisté, zda druhá řada SuperStar přinese další takovou osobnost. „Možná nejblíž by jí mohla být Gabriela Al Dhábba, pokud přesvědčí v různých žánrech. Na ní je podobně jako loni na Anetě vidět, že jí nejde o to vyhrát, ale hlavně o zpívání. Zkrátka není podbízivá,“ říká Horáček. „Dělat závěry je v tuto chvíli předčasné, nicméně cit mi napovídá, že tahle Gabriela by mohla mít podobné publikum a vyvolávat u něj podobnou odezvu jako Aneta.“

Podle Horáčka má Aneta před sebou velkou budoucnost. „Vsadil bych se, že za deset, patnáct let bude patřit ke špičkám našeho poprocku,“ říká. „Pak si rád poslechnu její dnešní kritiky. Uvidíme, co budou říkat a jestli se jí případně omluví.“

A jak Aneta Langerová odpověděla na jeho pozvání na večírek? Řekla, že přijde, ale až bude někým, až bude mít pocit, že si takové pozvání vysloužila. „Chápu ji. Ona teď musí pracovat se svojí generací, objet si turné, udělat různé chyby a poučit se z nich, aby ta naše spolupráce mohla být zralá a plodná. Mně to nevadí. Já si klidně rok, dva počkám a všechny ty písničky pro ni schovám.“

