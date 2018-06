Horáček: Hvězdná pěchota je fenomén

"Je to velmi zajímavý fenomén. Jistě by stálo za to prozkoumat jej psychologicky. Pokud by soutěžící nějaký odborník sledoval, nepochybně by bylo zajímavé seznámit se s jeho závěry," řekl Michal Horáček.

"Zastávám názor, že každý dospělý člověk má právo dělat cokoliv, zúčastnit se čehokoliv, a třeba se i zesměšnit. Nevidím na tom nic špatného, právě naopak. Vždyť kolikrát za život každý člověk zjistí, že v něčem překonal svoje síly. Důležité je, že lidé prostě mají právo vyzkoušet cokoli," doplnil předseda poroty.

"Moje očekávání soutěž předčila. Myslím, že nám všem se už dávno nelíbí pocit, že je něco rozhodnuté dopředu. Lidé prostě chtějí sami hlasovat, volit i vybírat svoje zpěváky. A v této soutěži nefunguje žádná protekce, nikdo nemůže ovlivnit to, jak zazpívá někdo z jedné nebo druhé ulice. Navíc si myslím, že soutěž je i hezká. Není tam nic násilného, neteče tam krev a podobně. Prostě děti soutěží ve zpěvu," usmál se Michal Horáček a dodal, že zatím netuší, zda z druhého kola soutěže vyvstane nová, skutečná hvězda.

"To je velká otázka. Je těžké říct, zda se objeví ojedinělý talent. A navíc, Aneta Langerová zpočátku také nepůsobila jako osobnost, a podívejte se, co v ní bylo skryto. Je mnoho introvertů, kteří skrývají, co v nich je. Pak dostanou příležitost a najednou rozkvetou. Vidíme v každém kole, že naprostí amatéři se mění na osoby, o nichž už lze říct, že kandidují na vstup do populární hudby."

Michal Horáček se proto domnívá, že soutěž bude mít do budoucna velký vliv na změny na české hudební scéně. "Určitě se podaří do několika let českou hudební scénu změnit. Je to i biologická záležitost, hvězdy šedesátých let minulého století už pomalu odcházejí. Ale upřímně řečeno, zatím nevidím při srovnání s nimi mladší umělce," podotkl Michal Horáček.