Horáček: Doufám, že přibude vtipu

"Fortunu chci opustit co nejdříve. Po SuperStar, ale i během ní, chci dále učit na univerzitě, připravit šansonové album, pustit se do románu a hlavně pokročit v psaní scénáře hry se zpěvy, kterou dáváme dohromady s Michalem Vieweghem," prozradil novopečený porotce.

Své nové role se rozhodně nebojí. "Strach mám jedině z rakoviny. Ne z toho, že odvážní mladí lidé půjdou bojovat o naplnění svého cíle," odpověděl Horáček, který prý bude dělat všechno pro to, aby si ti opravdu talentovaní mladí lidé řekli: před takového porotce má smysl předstoupit.

Čtenáři iDNES si neodpustili ani otázku týkající se výše honoráře. "To je relativní záležitost. Obecně jde o velkorysý honorář, ale kdybych se věnoval něčemu jinému a věnoval tomu takovou energii, vydělal bych rozhodně víc."

A co by si přál, aby se změnilo během jeho předsednictví? "Doufám, že přibude vtipu. Ale zatím je to opravdu jen naděje."

Michal Horáček sám se nazývá intelektuálem, který si napřed myslel, že Česko má hledat podstatnější věci, než je zrovna SuperStar.

"Třeba budoucnost, minulost, nebo samo sebe. Když jsem ale viděl, že soutěž přinesla tolik zábavy a radosti, je pro mě čest, že jsem dostal možnost být podruhé součástí," prohlásil před novináři dvaapadesátiletý předseda poroty Horáček, který v druhé řadě nahradil Ondřeje Hejmu. - více zde

"Kromě dobré zábavy se mi líbí pozorovat, kolik lidí je schopno dát si velký cíl a jít za ním. To je dobrá věc, zvláště v malověrném Česku," řekl.

Robert Ripa je modrooký blonďák z Příbrami. Jeho velkým koníčkem je divadlo, sport, zpěv a modeling (zastupuje ho agentura Nova Models). "Kromě radosti cítím velikou zodpovědnost. Laťka je nastavena hodně vysoko a doufám, že laťku s Laďkou posuneme ještě o stupeň výš," zavtipkoval šestadvacetiletý Robert. "Budu mu pomáhat, aby překonal případné počáteční srovnávání s Ondrou Brzobohatým," uvedla Něrgešová.

Ripa prazil se skupinou T-Boyz v hitparádách s hitem Beruška, vydali album a byli předkapelou Natalie Oreiro na jejích dvou koncertech v Česku. V menších rolích se představil i v seriálech Redakce a Místo nahoře. "Splnil se mi jeden sen. Česko hledá SuperStar je pro mne velkou výzvou a životní zkušeností," tvrdí nový moderátor.

Pro televizní diváky bude třetí novou tváří druhé řady učitel zpěvu třiačtyřicetiletý Eduard Klezla. Produkční tým jej však dobře zná ze zákulisí, protože při první SuperStar působil jako hlasový poradce. "Jako poradce jsem se snažil, abychom se soutěžícími porotce ošidili a zamaskovali nedostatky ve zpěvu. To bude teď úkol mé nástupkyně Jarmily Chaloupkové," řekl Klezla a dodal, že jeho úkol teď bude těžší - totiž rozpoznat skutečné schopnosti soutěžících. "Jsem pedagog a budu se snažit, abych byl přísný, ale spravedlivý," dodal.

Michal Horáček

Je absolventem Institutu základů vzdělanosti a American studies na Macalester College v USA. V roce 1974 byl vyloučen na přímou intervenci StB ze studia žurnalistiky na UK. Publikoval v zahraničním tisku a v USA dostal novinářskou cenu Excellence in Journalism. Působil v časopisu Mladý svět a od začátku osmdesátých let se věnuje textům k písním. Proslul hlavně spoluprací s Petrem Hapkou (S cizí ženou v cizím pokoji, Štěstí je krásná věc), tři roky stál v čele Rady Akademie populární hudby.

Robert Ripa

Po maturitě na gymnáziu v Příbrami se jako civilista přihlásil na Policejní akademii ČR. Jeho velkým koníčkem je divadlo, a tak se souběžně začal věnovat také studiu na Vyšší odborné škole herecké a moderátorské v Praze. Zpívá se skupinou T-Boyz a hostuje v příbramském divadle.

Eduard Klezla

Vystudoval zpěv na Akademii múzických umění v Praze. Poté přijal angažmá v Komorní opeře Praha, zpíval hlavně v dílech W.A. Mozarta. Hostoval v Německu, Švýcarsku a Itálii, následovaly role v operách Čajkovského, Rossiniho. Nyní spolupracuje s Národním divadlem na inscenaci Lucrezia Borgia. Učí zároveň na pražské konzervatoři populární zpěv a muzikál. Jako hlasový poradce pomáhal na svět muzikálům Dracula, Evita, Kleopatra, Rebelové či nově Miss Saigon a Tři mušketýři. Spolupracuje například s Bárou Basikovou, Danem Bártou, Monikou Absolonovou, Radkou Fišarovou, Ilonou Csákovou či Richardem Krajčem.

