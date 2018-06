Horáček: Češi nejsou xenofobní

"Od samého začátku soutěže jsem říkal, že bude dobré, představí-li se českému publiku i lidé z jiného etnického prostředí, kteří se chtějí stát Čechy. Dovoluji si tvrdit, že jde o velmi zásadní, možná i nejzásadnější věc," řekl Michal Horáček

"To, že v nedělním hlasování vyhrál s rekordním počtem hlasů Ali Amiri, svědčí o tom, že česká společnost není tak xenofobní, jak se o ní mnohdy hovoří. Není to totiž v soutěži první příklad. Vždyť už postoupili do dalších kol čistokrevný Rom Vlastimil Horváth a Gabriela Al Dhábba, která má česko-arabské kořeny. A to vidím jako velmi důležitý obrázek naší společnosti," soudí textař.

Předseda poroty považuje i všechny zbylé finalisty za skvělé talenty. I přesto, že si dosud před každým dalším kolem úspěšně vytipoval ty nejúspěšnější, nyní přiznal, že teď je jakékoliv odhadování výsledků zcela marné.

"Všichni dosavadní finalisté jsou vynikající zpěváci, ale je velmi těžké vytipovat, kdo nakonec uspěje. Bude záležet na každém momentu, na každé drobnosti, a už teď vím, že to bude pro všechny nesmírně těžké. Vyhrát může úplně každý z nich," míní Michal Horáček.