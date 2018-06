Hopkins učí začínající herce

Hlavní hrdina snímku Hannibal proto nedávno přijal nabídku na místo učitele v herecké škole. Za symbolický honorář tak bude každý víkend vyučovat několik lekcí hereckého umění na Ruskinově herecké škole v kalifornské Santa Monice.



"Anthonyho Hopkinse obdivuji jako herce již od dětství. Vzpomínám si, jak jsme s rodiči napjatě sledovali jeho hereckého výkony v televizi a častokrát i v kině," svěřuje se zakladatel školy John Ruskin.



Byl prý doslova v šoku, když mu jeho kamarád nabídl, že by Hopkins mohl vyučovat herectví na jeho škole. "Přišel za mnou a jen tak pronesl, jestli bych nechtěl mít mezi pedagogy i jednoho držitele Oscara. Nevěřil jsem svým uším," přiznává Ruskin. Slovo dalo slovo a po krátkém jednání Hopkins nabídku přijal i s ohledem na symbolickou částku na výplatní pásce.



"Nechci to dělat pro peníze. Těch mám dost. Mým úmyslem je předat své schopnosti dalším generacím. Hodlám učit opravdu všechno. Od Shakespeara, přes Čechova až po Pintera. A to jak teorii, tak monology a samotné herectví," míní velšský rodák Anthony.



Herec ve škole podle smlouvy přednáší tři hodiny za víkend. Podle Ruskinových slov ovšem často zůstává v práci i dlouho po vyučování a věnuje se samostatně jednotlivým studentům.



"Jsou z toho v sedmém nebi. Nejenže mu mohou familiárně říkat Tony, ale když ho požádají, mluví na ně občas s výrazem, který je pro něj typický z Mlčení jehňátek či Hannibala," dodává Ruskin.

Producent a kameraman Dino De Laurentiis přebírá Thalbergovu cenu od herce Anthony Hopkinse. "Co tam venku dělají ti novinář?" Stěžoval si možná hned za dveřmi hotelu Intercontinental populární britský herec. Anthony Hopkins natáčel na Olšanských hřbitovech. (26. dubna 2001) Anthony Hopkins natáčel na Olšanských hřbitovech. (26. dubna 2001) Holywoodská hvězda Philip Anthony Hopkins v současné době natáčí v Chotěšově na Plzeňsku nový film s názvem Černá ovce. Holywoodská hvězda Philip Anthony Hopkins v současné době natáčí v Chotěšově na Plzeňsku nový film s názvem Černá ovce.