Za jeden natáčecí den na hřbitově zaplatili Američané jedenáct set korun. Za pronájem prostoru před hřbitovem, kde stály obytné karavany, včetně Hopkinsova, pak čtrnáct tisíc korun.

"Prostor my nepronajímáme, hřbitov je státní, není to komerční záležitost, podmínkou je povolení. Natáčení a děj filmu není v rozporu s tímto pietním místem a ani blízkým pohřbeným to nevadilo," řekl pracovník pražské správy hřbitovů reportérům TVD.