Honza z VyVolených očima manželky

Ta sleduje svého manžela pravidelně každý večer s pětiletou dcerou Natálií, druhé, Viktorii, je teprve deset týdnů. „Když se Jenda musel vyjádřit od srdce k předání té pošty, bylo mi ho líto. Byl to docela drsný moment, ,“ říká osmadvacetiletá vyučená kuchařka s příjemným hlasem.

A co na to Natálka? „Zeptá se, proč je tatínek smutný, a já jí řeknu, že musel odpovídat na otázku, která mu je nepříjemná. Ale že to chtěl říct národu, aby se nějakým způsobem očistil. Takhle to pochopí. Rozebírat s ní něco víc a zatěžovat ji tím, že máme nějaké dluhy, nebudu. A já? Když ho tam tak vidím sedět a plakat, skončí to tak, že to obrečím taky,“ dodává.

Dluhy na alimentech má prý Jan v případě dětí obou svých předchozích partnerství. S první ženou Kateřinou má dva kluky, s druhou partnerkou Nikolou dceru. Kateřině dluží podle slov Lenky Szenteczké šedesát tisíc, Nikole třináct. „Strašně mě mrzí, že se pořád probírá jeho minulost. My dva už jsme si ji spolu vyřešili. Všechno mi vysvětlil, abychom mohli začít s čistým štítem. Věděla jsem, co nás čeká a co nečeká. Teď mě bolí, že se k tomu musí sám vracet, i když to dělá hrozně nerad. Lituje taky mnoha věcí, které dělal v mládí. Chytil se skinheadské party... Ale to už je pryč.

Všichni jsem byli nějací, já zase fandila skupině Oceán a nosila na krku židovskou hvězdu. Prostě to je minulost, byli jsme mladí a potrhlí. Jenda na rozdíl ode mne neměl žádnou výchovu. Nejdřív mu umřel tatínek na rakovinu, pak ve svých deseti našel maminku oběšenou. Prý dva roky nepromluvil a nekomunikoval se světem. Já se mu to teď snažím vynahradit. On taky s oblibou opakuje: Konečně mám rodinu a cítím, že existuje nějaký vztah, mám se o koho opřít, komu věřit a s kým si popovídat. To prý nikdy neměl,“ říká s dojetím Szenteczká, která svého manžela asi jako jediná oslovuje Jendo nebo taťko, na rozdíl od jeho kamarádů, pro které je Hanz nebo Honza.

Odloučení od manžela snáší dobře. „Jsem silná,“ tvrdí. „Čekala jsem, že to bude horší, ale zvládám to. Jasně, že mi chybí. Po ránu si nemám s kým vypít kafe. Vzpomenu si na něj i v momentě, kdy beru do ruky vysavač nebo koště. To je totiž doma jeho práce. Hrozně mi pomáhá. A rád. Manuální práce mu nevadí.“

Lenka Szenteczká zvládá bez emocí i dámské osazenstvo vily. Není totiž žárlivá. Nad případnými pletkami svého manžela by dokonce zavřela oči. „Jak říkám, jsem hromosvod, odpustila bych mu. Kdyby se ale něco stalo, bude to spíš otázka potřeby, protože Jenda má sex rád. Nebude to určitě nic citového. Bavili jsme se spolu o téhle situaci. O tom, že k tomu může dojít. Tenkrát jsem mu řekla, že bych ho obdivovala, kdyby to tři měsíce vydržel. Při rozstřelu ve studiu mě pak překvapil tím, že před celým národem řekl, že žádný sex nebude. Tak uvidíme.“

Jednu ženu by si v případě žárlivosti vzala na mušku víc - Kateřinu. „Určitě si s ní rozumí. Ale na vztah to není. Myslím, že ten se za tři měsíce vytvořit nedá a že by mě kvůli ní neopustil. My máme spolu strašně silné pouto. Ani výhra by nás určitě nerozdělila. Fakt si natolik věříme. Já miluju jeho, on miluje mě. Jsme kompletní rodina.“

