Honza Musil si otevřel gay klub

"V televizi jsem zatím skončil. Dostal jsem sice nějaké nabídky, ale přiznávám se, že nejsem příznivcem reality show, tak jsem je odmítl. Čekám na něco, co by bylo pro lidi a o lidech," říká Musil.

"Šoubyznyzu se věnuji jen okrajově, zpovzdálí, a občas moderuji večírky. Ale nejvíc času investuji do své hospůdky. Otevřel jsem si totiž na Vinohradech v Římské ulici gay klub určený pro chlapce.Ten mi funguje, velice prosperuje a navíc mě moc baví. Konečně, je to moje profese, které rozumím. Asi málokdo ví, že jsem vyučený kuchař-číšník. Dělal jsem tuto prácí sice jenom dva roky, ale naše rodina měla hospody, takže jsem tímto prostředím přímo odkojený," prozrazuje.



Po registrovaném partnerství netouží

Z manželství, které si založil hodně brzy, má dvě dcery. Jednadvacetiletou a sedmnáctiletou. A je mu teprve čtyřicet. "Já jsem vlastně zralý už na dědečka. S dcerami mám bezvadný kontakt a krásné zkušenosti. Ta starší bydlí v Praze se mnou, ta mladší chodí ještě do školy a také chce jít jednou do Prahy. Má role otce je taková přátelská, kamarádská. A možná brzy mě přenese do role dědečka a vnoučat."

S manželkou se Honza Musil už dávno rozešel, o registrovaném partnerství ale vůbec neuvažuje. "Protože pro člověka jako jsem já, který má život takto poskládaný, nic neřeší. Co jsem potřeboval vyřešit, to jsem vyřešil u právníka, a ten zbytek, ten už je jo tom, co přinese život. Svazovat někoho nějakým lejstrem vůbec nemá cenu. Vždyť potom člověk může za pět, deset nebo dvacet let zjistit, že ten vztah nefunguje, tak jsou to potom jenom zbytečné peripetie," dodává.