Musil je úředně volný, s expřítelem i jeho novou láskou jsou přátelé

Honza Musil, který se ke své homosexuální orientaci přihlásil veřejně už před lety, žil s partnerem Jakubem více než pět let, z toho tři roky tvořili registrovaný pár. Jakub dokonce přijal Musilovo příjmení.

Přes počáteční rány, které rozchod před dvěma lety provázely, jsou ale bývalí partneři znovu v přátelském kontaktu. Musil dokonce přijal do své rodiny i novou lásku svého expřítele, zpěváka Norberta Peticzkého.

Křest CD Alchymista Norberta Peticzkého moderoval Honza Musil.

"Toho, koho v životě mám rád, si v rodině nechávám. A pokud mi neublíží, není důvod ho nemít rád, teď nejde jen o partnerství, ale o jakýkoliv jiný vztah. Všechno má svoje místo. S Jakubem jsme žili více jak pět let, a i když teď jeho srdce patří někomu jinému, nechtěl jsem o něj jako o člověka přijít. V Norbertovi jsem navíc našel dalšího dobrého kamaráda. I když to může znít sebeblběji, je to tak," řekl iDNES.cz Honza Musil, který stejně dobře vychází i se svou někdejší manželku, s níž má dvě dnes už dospělé dcery.

V tuto chvíli je moderátor opět sám. V občanském průkazu mu brzy přibude informace o "zániku registrovaného partnerství". Jestli se vrhne do dalšího, je ve hvězdách. "Teď jsem sám. Opět budu zadaný, až si mě někdo najde," dodal Musil.

Honza Musil na křtu CD Norberta Peticzkého Honza Musil s Jakubem v době, kdy spolu žili.

Ten se spolu se svým bývalým partnerem i jeho novou láskou Norbertem Peticzkým objevil ve společnosti minulý týden, a to u příležitosti vydání debutové desky Peticzkého, který se o úspěch pokoušel i v Hlasu ČeskoSlovenska. Výtěžek z desky putuje na konto nadace Rakovina věc veřejná, s níž Musil už čtyři roky spolupracuje. S rakovinou navíc před lety sám bojoval.