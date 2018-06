Honza Musil je single, mladší partner odešel za novou láskou

"Jsou situace, které dáváte na misku vah a zjistíte, že se převáží jiným směrem, než byste čekali. A to se stalo. Patrik a já jdeme každý jinou cestou. Patrik za novou láskou a já za svým osudem," říká v oficiálním vyjádření Honza Musil, který konec vztahu s devatenáctiletým partnerem bere s nadhledem.

"Bylo to krásných pár měsíců a za ty jsem vděčný. Takže hlavu vzhůru a s pomyslným úsměvem vstříc dalším dnům," dodává Musil.

Moderátora a studenta spojila účast na společné akci a postupně si k sobě našli cestu.



"My se známe dva roky. Tehdy jsme se potkali na jedné akci. Já byl na pódiu, Patrik pod pódiem. Pak jsme si povídali a po dvou letech jsme se potkali na stejné akci," vzpomínal loni Musil. "Dva roky jsem po něm pokukoval, ale nějak mě nenapadlo, že by to mohlo klapnout," přiznal pak Pumr.

Honza Musil byl v minulosti ženatý, z manželství má dvě dcery - Lucii a Veroniku. V roce 2007 rovněž uzavřel registrované partnerství s dlouholetým partnerem Jakubem. Tento vztah mu ale nevyšel. Po něm se v moderátorově životě objevil právě mladý Patrik.

Pár v začátcích vztahu: