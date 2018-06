LÁSKA POD LUPOU: Honza Musil odhalil city k o 27 let mladšímu příteli

JAK JSME SPOLU DLOUHO

Honza: Jsme spolu natolik dlouho, že víme, že se nezabijeme a že nám to může vydržet.

JAK JSME SE SEZNÁMILI

Honza: My se známe dva roky. Tehdy jsme se potkali na jedné akci. Já byl na pódiu, Patrik pod pódiem. Pak jsme si povídali a po dvou letech jsme se potkali na stejné akci a dohodli jsme se, že Patrik přijede.



Patrik: Dva roky jsem po něm pokukoval, ale nějak mě nenapadlo, že by to mohlo klapnout.



JAK JE DŮLEŽITÝ VĚK

Patrik: Věk neřeším. Věk je pro mě jenom číslo.

Honza: Mladý člověk a mladý tělo žene k tomu, aby člověk neustrnul, aby neležel na kanapíčku a neládoval do sebe knedlo zelo vepřo. A pak je to dobré v tom, že se dostanu k tématům, která bych už neřešil. Vezmu to na všeobecné věci jako jsou počítače. Zasekl jsem se v době, kdy vznikl Facebook a najednou zjišťuju, že se s počítačem dají dělat i jiné věci. Patrik studuje grafiku, takže zjišťuju, že se mám pořád co učit.

JAKÝ JE

Patrik: Honza je hodný, krásný, roztomilý, vařit umí skvěle, uklízet taky, takže co víc si přát.

SPOLEČNÉ BYDLENÍ

Honza: Bydlíme spolu kousek za Prahou, to je pro ten vztah strašně důležité. Jedině tak může člověk poznat, jestli to má smysl. Nejsem typ člověka, který by věřil na návštěvy. Máme to teď hodně složité, protože náš čas dělí cestování. Patrik studuje v Hradci a já mám práci, jakou mám, takže se to snažíme kloubit. Patrik letos odmaturuje, takže už by to mělo být klidnější, protože vysokou chce studovat v Praze.