Vy jste se rozhodl vydat vlastní album. Kdy ten nápad přišel?

Bylo to v mých deseti letech, protože jsem muzikantem od svého narození a od té doby na to nebyl úplně čas, skrz moje působení v kapelách jako Walk Choc Ice, Blue Effect nebo Kollerband s Davidem Kollerem. Jsem strašně šťastný. Deska se logicky jmenuje Honza Křížek, aby lidé věděli, kdo jsem, jak vypadám a jak zní moje hudba.

Hrajete na desce s nějakou kapelou?

Já tam mám celou kapelu. Bubeník se jmenuje Honza Křížek, baskytarista se jmenuje shodou okolností taky Honza Křížek. Na té desce mám skvělého kytaristu, ten se jmenuje také Honza Křížek a i zpěvák se jmenuje Honza Křížek. Pak tam jsou klávesy, a světe div se, i klávesák se jmenuje Honza Křížek. Takže jsem si to album nahrál pro jistotu sám.

Jak vznikalo sólové album?

Deska vznikala půl roku, od března do srpna. Když jsme měli skoro hotovou desku, tak jsem oslovil kamaráda, principála a herce Rosťu Nováka mladšího z Cirku La Putyka. On mě zná a ví, jaký umím být šašek počmáraný. Že umím být pěkně ostrý, ale že jsem také citlivý kluk. Takže jsem mu svěřil ten vizuál a on ho udělal úplně přesně.

Inspirovala vás k některým písním i smrt kamaráda a muzikanta Radima Hladíka?

Především je to inspirace ze života. A Radim v tom hraje velkou roli. My se se smrtí postupně učíme žít a vyrovnávat se. Pak je tam i láska, kde předlohou stála moje žena. To je písnička Tsunami. Nechybí ani příchod mých synů Matyáše a Antonína na svět. Musím říct, že si tu rodinu nosím všude s sebou a bez ní by ta kariéra určitě neměla smysl.

Měl jste při práci vždy čas i na rodinu?

Mám skvělou ženu, která toleruje a chápe, co dělám, protože dělá v podobné branži. Je to novinářka z kulturní redakce České televize. To znamená, že ona mě podporuje, vidí do mé branže a já podporuji ji. Když napíšu písničku, tak ji stejně zahraju první jim doma. Pokud to projde, tak je to fajn. A to nemyslím tak, že když to neprojde, že bych si řekl, že to ne. Rodina byla základním elementem a vlastně zpovědnicí pro to, abych to album vůbec mohl udělat. Postavit svoji kariéru na nohy ve 43 letech.