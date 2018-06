Homosexuální muži jsou lepšími otci

"Homosexuální otcové se aktivněji zapojují do výchovy svých dětí a do péče o ně, jsou prostě více milujícími rodiči," říká autorka studie Gillian Dunneová z Londýnské ekonomické školy (London School of Economics). "Nabízejí nám tím zajímavé modely chování otců jako rodičů," dodává.

Homosexuální otcové se například výrazně častěji rozhodují pro snížený pracovní úvazek nebo dokonce vůbec opouštějí zaměstnání, aby se mohli věnovat svým potomkům, a to i když žijí ve svazku se ženou. Ze zkoumaného vzorku byl tento model chování zaznamenán u čtvrtiny dotázaných, což je podíl, k němuž se heterosexuální muži ani nepřibližují.

Výsledky studie zapadají ve Velké Británii do aktuální ostré debaty o vhodnosti výchovy dětí homosexuálními páry. Debatu vyvolal případ homosexuálního páru Barrieho Drewitta (32) a Tonyho Barlowa (35), kteří si dali v USA od placené "náhradní matky" porodit dvojčata pocházející z umělého oplodnění vajíčka jiné, anonymní dárkyně semenem Drewitta a Barlowa.

Britské úřady však odmítly dát takto narozeným dvojčatům automatické právo pobytu u svých otců. Americká justice naproti tomu byla tak liberální, že při posouzení případu povolila zaregistrovat u obou dětí jen dva otce, zatímco o matce se jejich rodné listy nezmiňují. Drewitt s Barlowem nyní vedou s britským státem spor o automatické uznání otcovství bez uvedení matky. Celkově je spor posuzován jako boj za právo homosexuálních párů na výchovu dětí.