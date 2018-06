Holubová svolila ke svádění na jevišti, asistovat jí bude mladý Hádek

"Už začalo tradiční kolečko zkoušek, dokončování scény a kostýmů, co nevidět budou hlavní zkoušky. Moc se na práci s Patrikem Hartlem těším, protože je to člověk, který mi dodává pocit bezpečí a svobody. Jako režiséra se ho nebojím, přestože budí respekt. A to je pro mě důležité," řekla iDNES.cz Eva Holubová, jež se na scéně setká s mladými i staršími kolegy, kteří vedle režiséra tvoří dokonalé zázemí pro rozvíjení vlastního talentu.

Maroš Kramár Kryštof Hádek

"S Kryštofem Hádkem se potkáme na jevišti úplně poprvé, manžela mi hraje Maroš Kramár a jsem strašně ráda, že se po dlouhé době potkám i s Kristýnou Fuitovou-Novákovou, se kterou jsme natáčely Pelíšky. Hodně velké překvapení je pro mě Saša Hemala, který se k práci staví lidsky a s nadhledem. Tak se mi to líbí," objasňuje herečka.

Kostýmy všem postavám, některým i několik převleků, navrhla textilní a kostýmní výtvarnice Simona Rybáková. Autorka je absolventkou Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze a v oblasti divadla, filmu a televizní tvorby spolupracovala s nejvýznamnějšími českými režiséry a choreografy. Ódy na ni pěje i Eva Holubová. "Simona mě zná líp než já a pořád mě fascinuje, jak dokáže ušít kostým, který mi sluší," dodává s humorem sobě vlastním.

Simona Rybáková a režisér Patrik Hartl vedou debatu o kostýmech.

Soukromý skandál je podle režiséra Patrika Hartla směsicí fikce a reálných následků finanční krize. To, že do příběhu promítl vztah mladého muže se starší ženou, může být způsobeno i tím, že ho podobné hry vášně vždycky fascinovaly. Zvlášť v době puberty.

"Vždycky mě přitahovaly starší ženy. A ještě víc mě přitahovaly, pokud měly nějakou funkci. Třeba učitelky. O těch se mi v jistém věku docela často zdálo. Vzpomínám si na tělocvikářku v osmé třídě na základní škole. Ta nosila takové trenýrky a trička, že mi bylo úplně fuk, že je jí o dvacet let víc než mně. To bylo žihadlo. Obávám se ale, že kdybych ji ve stejných trenýrkách a tričku viděl dnes, už by mi to tak žhavé asi nepřipadalo. Život je prostě v tomto ohledu především k ženám krutý," líčí režisér.

Simona Rybáková, Patrik Hartl, Kryštof Hádek, Kristýna Fuitová-Nováková, Eva Holubová a Maroš Kramár

Studio DVA hru uvádí v rámci METROpolitního léta hereckých osobností od 19. června 2011 v Divadle Palace.