Holubová prodává létající koberce

"Její neuvěřitelná energie je pro celý Berkat jako nějaký speciální benzín, který nalijete do auta a ono najednou vzlétne," řekla iDNES Procházková, která si Holubové váží už léta.

Herečka prý teď pomáhá například s koupí šicího stroje pro dílnu Recyklace Orientu, která vznikla v Čechách pro uprchlice, azylantky i české ženy.

Do pražského klubu Vagon se přišla podívat také Holubové kamarádka Ivana Chýlková. "Měla jsem radost, že přišla. U Berkatu je to prostě tak, že se u nás scházejí lidé, kteří se třeba ani moc neznají, ale mají se rádi," uvedla Procházková, mimochodem autorka knížky Frišta, kterou právě vydalo nakladatelství Lidové noviny.

Cílem bazaretů Berkatu je zajistit odbyt výrobkům žen z Čečenska a Afghánistánu, pro které je to jediná možnost výdělku. "Ale to asi ani není to hlavní," tvrdí novinářka. "Pečeme s kamarádkami - uprchlicemi z těchto zemí placky, pozveme další lidi, přátele i ty, kteří se jimi možná teprve stanou.

Jedním z největších projektů sdružení je šití a vyšívání takzvaných Happy flying carpits - šťastných létajících koberců. Ženy z kábulské dílny však vyrobily už také dva perské koberce. Jeden z nich přijíždí do Prahy právě zítra. "Je to skvost o velikosti dvanáct čtverečních metrů, který má v Evropě cenu kolem půl milionu korun. Závidím tomu, kdo si ho koupí," líčí Procházková. Druhý peršan už je v Praze a sdružení Berkat ho prý prodá jen slušnému člověku, který po něm bude chodit s láskou.

V Čečensku zase Berkat provozuje spolu s organizací Člověk v tísni centrum Iman, kde se ženy učí na počítači, chodí do různých kurzů a také pletou oreburgské šátky a šály z vlny kozy bezoarové. Za první výdělek prý tamní ženy ušily oblečení lidem, kteří v Grozném stále přežívají v ruinách a sklepích.

Poslední letošní bazaret vydělal přes dvacet tisíc korun a jmenoval se Šťastné a veselé války. "Byla to tak trochu recese, upozornění na náš evropský nadbytek, konzum, v němž ty nádherné a někdy šílené výrobky Afghánek a Čečenek působí jako kytka na poušti," říká Procházková. Peníze za výrobky podle ní dostanou přímo ty, které zboží vyrobily. "Pokud se prodá velmi výhodně, část z výdělku se v každé z našich pěti vesnic dává do kasiček. Jedna komunita spoří například na studnu, druhá na učitelku šití..."