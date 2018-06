Holubová: Můj skřítek je Vorel

"Mým skutečným životním skřítkem, který mi několikrát v životě pomohl, je režisér Tomáš Vorel," řekla Eva Holubová.

"Třeba když můj táta byl v blázinci a já jsem si ho nakonec vzala domů, a nemohla od něj odejít, byl to Tomáš Vorel, který za mnou vždycky přišel, pokecali jsme, a mně to moc pomohlo. Když mi umřela maminka, přemaloval fotku na promoci, aby se mi psychicky ulevilo," vysvětluje herečka a dodává:

"Vorel je prostě můj skřítek. Ale mám i další skřítky, třeba Jana Krause, Petra Čtvrtníčka, Báru Hrzánovou, Václava Marhoula, Ivanu Chýlkovou. Prostě skřítek v mém životě znamená přítel."

Domácnost zvládám blbě

V současnosti je Eva Holubová velmi úspěšnou herečkou, ale prožila si také léta bez rolí, s depresemi, s alkoholem. Teď už více než dva roky nepije a pečlivě se při svém pracovním vypětí stará o dvanáctiletá dvojčata, kluka a holku.

"Uvažuji o tom, že bych měla tvůrčí aktivity omezit, protože domácnost zvládám blbě. Musím mít tedy priority v životě. Nemáme sice doma uklizeno, ale děti jsou docela dobré v angličtině a mají pěkné sociální cítění a zajímají se o veřejný život. To jsem v nich vypěstovala. Ale jestli mají každý večer teplou polévku nebo vůbec teplou večeři, tak tedy přiznávám, že nemají."

Herečka má v současné době před sebou dvě krásné role, na které se už moc těší. "Jednak ve filmu režisérky Alice Nelis, a Marie Poledňáková mi napsala roli do svého nového filmu. S ní jsem nikdy nepracovala, tak to bude pro mne nová příležitost. Jak se oba snímky budou jmenovat, to si nepamatuji, to můj mozek nepodržel," konstatovala s humorem Eva Holubová.