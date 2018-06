Holubová gumové boty nezouvá ani na natáčení

"Myslím, že za dva roky nebude nikdo vědět, že jsou módní. V Americe jsou to běžné boty a my hrajeme běžné lidi," tvrdí Holubová, která v komedii představuje maminku Janu Hanákovou. Že má na sobě módní výstřelek, který se z Ameriky rychle rozšířil do Evropy, prý při natáčení nevadí.

"Nohy mi stejně nezabírají, to se pořád řeší, co na nohu, a pak tam nohy nejsou vidět. Normálně je nosím bez ponožek, které teď mám, protože v chalupě, kde točíme, je chladno. Jsou perfektní, můžete s nima projít louží a nic se nestane. A zástěru? Tu mám z Peru, nosí ji tam indiánské maminky," říká Holubová.

A ještě jeden kostým stojí v souvislosti s "Rodinkou" a oblíbenou herečkou za zmínku. Je to župan, který nosila herečka Dana Medřická v úspěšném seriálu Taková normální rodinka natočeném podle stejnojmenné knihy Fan Vavřincové a jejíž postavu hraje Holubová v novém pojetí režiséra a scénáristy Patrika Hartla. Připomínal jí totiž její maminku. "Neměla jenom tu labutěnku. Paní Medřická hrála tenkrát v podstatě moji mámu, já hraju zase v podstatě sebe, jen o něco starší."

Komedie, v níž hraje také Ivana Chýlková, Jiří Mádl, Jaromír Dulava, Monika Zoubková nebo Vanda Hybnerová, se bude točit do září. Premiéra v kinech je naplánována na 10. dubna příštího roku.