Holmesová se odstěhovala od Cruise, chce se vymanit z jeho vlivu

Zatímco Tom Cruise natáčí na Islandu, Holmesová i s dcerou opustily jejich společný dům v Los Angeles a odstěhovaly se do New Yorku.

Holmesová vybrala nový byt poblíž podniků, které s šestiletou Suri často navštěvují, jako je třeba gymnastické studio.

Cruise, který v úterý oslaví padesátiny, reagoval na nečekaný dárek od manželky slovy, že je mu to nesmírně líto. Žádost o rozvod ho zaskočila. Před pár týdny, když se ukázal na charitativním večírku bez Katie, omlouval její nepřítomnost prací a řekl: "Musím poděkovat své ženě, která tu dnes nemůže být. Je úžasná, měl jsem velké štěstí, že jsem si ji vzal."

Tom Cruise s manželkou

Hlavním důvodem rozvodu je podle listu Sunday Mirror jeho autoritativní přístup k manželce, kterou prý neustále kontroloval a rozhodoval i o tom, jaké role bude brát a kde bude vystupovat.

Jejich dům ve scientologickém komplexu neustále hlídala stráž a Holmesová si tam prý připadala jako ve vězení. Manželé navíc žili v oddělených částech domu, jak prozradil rodinný přítel.

Tom Cruise a Katie Holmesová s dcerou Suri

Problém byla také scientologie, které je Cruise naprosto oddaný a která považuje děti za malé dospělé. "Tom vychovával Suri jako malou dospělou, zatímco Katie se k ní chovala jako k šestiletému dítěti, to způsobilo hlavní spor. Hádali se kvůli Suri," řekl rodinný přítel.

Podle zdroje serveru Radar on-line nechce Holmesová, aby Cruise rozhodoval o všem v dceřině životě. To nepřímo potvrdil i právník herečky Jonathan Wolfe.

"Katie jde primárně stále o totéž, chce to nejlepší pro svou dceru," řekl k žádosti o rozvod časopisu People. Radost z rozvodu mají rodiče Holmesové, kteří jsou katolíci a už dříve vyjádřili obavy o to, co způsobí scientologie jejich vnučce (více čtěte zde).

Pro Cruise to bude už třetí rozvod. Všechny manželky ho přitom opustily ve stejném věku. Mimi Rogersové i Nicole Kidmanové bylo 33 let, když se s Cruisem rozvedly. Stejně je nyní i Holmesové.