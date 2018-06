Hollywoodské krásky zůstávají štíhlé i díky pampeliškám

Zatímco zpěvačka Madonna věří močopudným účinkům pampelišky, herečka Angelina Jolie nedá dopustit na japonské sushi.

Sbírku triků na hubnutí slavných tváří sepsaly v nedávno vydané knize The Black Book Of Hollywood Diet Secrets novinářky Kym Douglasová a Cindy Pearlmanová.

"Velikost je v Hollywoodu stále důležitější. Zatímco před 20 lety bylo normální mít velikost 38, dnes musíte nosit velikost nula. Ale největším tajemstvím, které jsem se od celebrit dozvěděla, je to, že nejsou "na dietě". Jedí normální věci, ale nejí jich příliš," říká jedna z autorek Kym Douglasová.

Pampelišky popíjí Gwyneth i Madonna

Svoje triky na štíhlé tělo nemají jen slavné herečky, ale také jejich kolegové. Například americký herec Owen Wilson si každý den dopřává dvojitou porci chřestu, protože věří, že je to močopudná potravina, která zmenšuje nadýmání. Stejný močopudný účinek má prý také pampeliškový čaj, který popíjí hollywoodská herečka Gwyneth Paltrowová nebo i Madonna.

"S tím nadýmáním souhlasím, ale na močopudné látky bych zareagovala velmi negativně. Na hmotnosti se to sice projeví, jedná se ale o ztrátu vody, takže je to naprosto chybný typ hubnutí. Vodu tělo potřebuje," komentuje metodu celebrit odbornice na zdravou výživu, lékařka Kateřina Cajthamlová.

Lépe Cajthamlová hodnotí postup herce Matthewa McConaugheyho, který si při návštěvě restaurace nezapomene vzít s sebou zubní kartáček. Věří totiž, že po vyčištění chrupu vyšle nová chuť v ústech do mozku signál, že je žaludek už plný. "To je rozumný trik, zabavit se jinou činností. Vypláchnutím úst také dojde k oživení chuťových pohárků. Pomůže to zejména tam, kde je nutkavá chuť na sladké nebo na slané," souhlasí doktorka.

Partnerky Pitta znají stejný trik

Pochopení má Kateřina Cajthamlová i pro triky hollywoodských sokyní Jennifer Anistonové a Angeliny Jolie. I když spolu herečky kvůli Bradu Pittovi nechtějí mít příliš společného, trik na štíhlou postavu mají stejný. Obě si dopřávají japonské sushi, které má málo kalorií a díky mořským řasám, které jsou bohaté na vitamíny a snižují cholesterol, je i zdravé.

"Proč ne, ale chci upozornit, že u syrových ryb hrozí poměrně dost nemocí a že jakákoliv nepestrá strava v dlouhodobém efektu není zdraví prospěšná," podotýká Cajthamlová, podle které je nejnebezpečnější metodou hladovění.

"Zatímco svalová tkáň potřebuje pohyb a živiny, tuková tkáň vydrží bez obojího. Ti, kdo hladoví, si zadělávají na to, že se jim takzvaně zbrzdí metabolismus a dojde k tomu, že si spotřebovávají vlastní svalovou tkáň a mění ji za tuk," uzavřela Cajthamlová.