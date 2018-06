Hollywoodské krásky ukazují ňadra

Pro herečku a modelku Annu Nicole Smithovou je ukazování bujného poprsí poslední dobou na denním pořádku. Někdejší blonďatá ozdoba pánských časopisů totiž nedávno znovu zapózovala fotografům, jak ji pánbůh stvořil.

Odvážné snímky mají podle jejích slov prokázat, že modelčino nové vzezření, podstatně štíhlejší než v nedávné minulosti, je výsledkem diety a cvičení, a nikoli chirurgického zákroku, jak mnozí tvrdí.

Zástupce magazínu Roger Padilha řekl internetovému vydání Pagesix.com, že šestatřicetiletou Annu požádal, zda by s ním nenafotila remaky slavných fotografií Marilyn Monroeové pro speciální vydání časopisu Fashion Week.

"Souhlasila a hned si pomyslela, že by to mohl být dobrý způsob, jak učinit přítrž pomluvám. Byl jsem u toho, viděl jsem to a mohu na sto procent potvrdit, že žádné jizvy nemá," řekl Padilha.

Někdejší striptérka Anna Nicole Smithová pracovala jako fotomodelka, když se na ni usmálo štěstí, o jakém sní leckterá dívka - seznámila se s multimilionářem J. Howardem Marschallem s osmi křížky na krku, který si ji vzal, po čtrnáctiměsíčním manželství zemřel a zajistil jí dost peněz až do smrti.