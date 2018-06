Hollywoodské krásky se svlékají pro charitu

Silverstoneová, která byla před časem zvolena nejvíc sexy vegetariánkou mezi celebritami, britskému magazínu The Sun prozradila, že nad podobným krokem, který by podpořil aktivity organizace PETA, uvažuje také ona. "Pamela si zaslouží velký respekt. Je úžasné, co udělala," uvedla Alicia.

Pozadu nezůstává ani Denise Richardsová. Bývalá „Bond girl“ nikdy neměla problém se svlékáním před objektivy fotografů - v rouše Evině se objevila nejen v řadě filmů a v magazínu Playboy, ale striptýz předvedla také na večírcích celebrit.

Tentokrát se však rozhodla svléknout pro dobrou věc. Výnos z jejích aktů uveřejní americký měsíčník Jane a bude určen dobročinné nadaci Clothes Off Our Back, která se snaží ulehčit osud strádajících dětí.