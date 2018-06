Hollywoodské krásky milují mladíky

Demi v poslední době rozkvetla před očima a doslova omládla. Svůj hlavní podíl na tom bezesporu mají plastičtí chirurgové, od kterých nechala vylepšit od hlavy až k patě.



Možná proto dostala příležitost zahrát si po delší době v Hollywoodu a získala vedlejší roli ve snímku Charlieho andílci: Na plný pecky.



A když nová práce, tak také noví milenci. Její románek s osmadvacetiletým Leonardem DiCapriem už je minulostí a ani bývalý milenec Evy Herzigové Guy Oseary nebyl ideální.

Stala se fanynkou sedmadvacetiletého Spidermana Tobeye Maguira a začalo se povídat, že nový milostný románek je na světě. Když ale dal před Demi přednost modelce Jen Meyerové, Mooreová si z toho nic nedělala a už v lednu letošního roku se objevila na premiéře v Beverly Hills s šestatřicetiletým komikem Chrisem Rockem. Drželi se pevně kolem pasu a vypadali jako staří přátelé.



Jenže při předávání Zlatých glóbů se potkala na party s šestadvacetiletým mladičkým hercem Colinem Farrellem. Byli si vzájemně představeni a už během chvíle si důvěrně šuškali. Padlo i pár polibků. Demi se později nechala slyšet, že je to začátek nejžhavějšího milostného poměru. Ani tentokrát to ale dlouho nevydrželo a na premiéru filmu Charlieho andílci: Na plný pecky přišla v doprovodu s novým milencem, o patnáct let mladším hercem Ashtonem Kutcherem. Seděl vedle ní a drželi se za ruce.



Mladšího přílele herečce rozhodně nezáviděla její kolegyně Cameron Diazová, hlavní hvězdu filmu. Po zrušení zasnoubení s Jaredem Letem se třicetiletá Cameron opět zamilovala a se svou novou láskou - dvaadvacetiletým zpěvákem Justinem Timberlakem - navštíví v červenci berlínskou technoparty Love Parade. Zde se dvojice po dvouměsíčním nenápadném vztahu poprvé veřejně objeví jako pár.



Demi i Cameron jsou v sedmém nebi a své mladé milence si nemůžou vyhachválit, ale..."Mladší muži bývají tím nejkrutějším zrcadlem," tvrdí psychologové. Potká je tak stejný osud jako třiačtyřicetiletou herečku Melanii Griffithovou, která je dnes označována za největší stíhačku v Hollywoodu?



"Vím, že je spousta žen, které po něm šílí. Udělám všechno na světě, aby mě miloval," říká Griffithová o svém manželovi, hollywoodském milovníkovi Antoniu Banderasovi. Nejenže si nechala na paži vytetovat srdíčko s nápisem Antonio, ale pronásleduje jej doslova na každém kroku. Melanie se do čtyřicetiletého Antonia zbláznila při společném natáčení filmu Two Much, kde hráli mileneckou dvojici. Oba se poté nechali rozvést. Jakmile byli oba volní, vzali se. Pro Melanii tak začala doba velkého štěstí ale i pekla.



"Když jsem se před ním poprvé objevila bez make-upu, Antonio si určitě pomyslel: Koho jsem si to vzal? Tuhle ženu s vráskami a starou kůži?" svěřila se Melanie, která se nemůže smířit s tím, že Antonio je o tři roky mladší. Trpí migrénou a depresemi. Také u kosmetického chirurga je jako doma. Vyhlazování vrásek, odsávání tuku, vyplňování rtů - vše několikrát do roka.



Panika, že její milovaný muž jednou odejde k jiné ženě, dohání Melanii k šílenství. Koupuje si drahé spodní prádlo a do kalhotek si zastrkává milostná psaníčka. Svého muže neustále překvapuje pozváními na romantické večeře a když nemohou být spolu, stíhá Antonia stovkami telefonátů. Melanie tak získala pověst notoricky žárlivé ženy. Její záchvaty se ale nebezpečně stupňují...

