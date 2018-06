Hollywoodské hvězdy touží po setkání s Putinem

"Návštěvou Moskvy se mi splnil dlouhodobý sen," řekl při setkání Nicholson. "Doslova miluji vaši roli ve filmu One Flew Over the Cuckoo's Nest," opáčil pak ruský prezident na hercovu adresu. Po návštěvě pak herec řekl novinářům, že měl zájem s Putinem prodiskutovat i otázku zlepšení životní úrovně ruských obyvatel, ale bohužel z časových důvodů neměl možnost.



Nicholsonova návštěva Ruska společně s přítelkyní Larou Flynn Boyleovou rozčeřila zase po čase pořádně ruskou bulvární scénu. Během celého jejich zdejšího pobytu je prakticky ani na chviličku nespustili z očí bulvární novináři a paparaziové.



Dalšími hollywoodskými celebritami, které navštívily sídlo ruského vůdce, byly hvězdy seriálu Brutální Nikita Peta Wilsonová a Sean Penn. Peta, která se proslavila právě díky své roli tajné agentky Nikity, s úsměvem na tváři Putinovi sdělila, že by se ráda seznámila s tajnými bezpečnostními prvky v jeho sídle.