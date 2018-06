Hollywoodské celebrity se stále bojí létat

K cestě je nepřiměl ani fakt, že kvůli jejich absenci na slavnostních francouzských premiérách, nebudou mít jejich filmy ani zdaleka takovou návštěvnost, které by mohly dosáhnout v případě jejich účasti. "Je to vůbec poprvé za poslední desítky let, co hlavní představitelé některého ze snímků uváděných ve Francii nepřijali pozvání na slavnostní premiéru. Respektive mnozí přijali, ale jednoduše nedorazili nebo svoji účast na poslední chvíli zrušili," říká jedna z předních francouzských filmových publicistek pracující pro Le Parisien. Podle ní se rozhodně dá pokles diváků očekávat. O kolik si ale netroufá sdělit.

To potvrzuje mimo jiné také zástupkyně francouzské pobočky jednoho nejmenovaného amerického filmového studia, která tvrdí, že to nejvíce odnesly filmy jako Zlatíčka pro každé či Moulin Rouge, u nichž se neúčast hvězd na premiéře již stačila v návštěvnosti projevit. "Rozhodně není taková, jakou jsme ji očekávali a jakou nám ukazovali průzkumy. Za to může jednoznačně absence hlavních představitelů ve francouzských médiích," dodává zástupkyně.

Jedinou hollywoodskou filmovou hvězdou, která od zářijových teroristických útoků na Spojené státy do Paříže přece jen dorazila, byl nezkrotný Woody Allen. Ten sem přijel prezentovat svůj nový film nazvaný Prokletí žlutozeleného škorpióna. "Všichni se na mne dívají jako, kdybych spadnul z nebe. Věřte, že je to pro mě opravdu velká pocta, být jedinou hvězdou v podzimním reji francouzských filmových premiér. Chtělo to jen kapku odvahy a při letu mít zavřené oči," vtipkoval na slavnostním večírku k uvedení filmu Allen.