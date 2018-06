Hollywoodská manželství přicházejí a odcházejí

Navzdory společnému dovádění před kamerou v posledním filmu režiséra Stanleyho Kubricka Spalující vášeň (Eyes Wide Shut) mluvčí páru tvrdí, že příčinou rozchodu jsou "jejich kariéry, které jim bránily být spolu".

Díky internetu ještě nikdy nebyla tak vysoká poptávka po drbech a klepech ze soukromí hvězd. To populárním dvojicím v jejich štěstí nijak nepomůže, ba naopak. Dennis Quaid požádal o rozvod s Meg Ryanovou v loňském roce po deseti letech manželství a zároveň poté, svět obletěly fotografie Meg v náručí Gladiátora Russella Crowea.

Zatímco Ryanová se stala miláčkem Hollywoodu díky rolím ve filmech Láska přes Internet (You've Got Mail) a Samotář v Seattlu (Sleepless In Seattle), Quaidova kariéra v záři filmových reflektorů po úspěchu hitů z konce osmdesátých a začátku devadesátých let poněkud pohasla.

Minulý měsíc potvrdila Kim Basingerová a Alec Baldwin, že se rozcházejí po sedmi letech manželství. Basingerová se odvolávala na "nepřekonatelné rozpory" mezi ní a mužem, s nímž se potkala při natáčení romantické komedie The Marrying Man v roce 1991.

Ačkoli Basingerová v roce 1998 získala Oscara za roli ve filmu L.A. Přísně tajné (L.A.Confidential), byla její kariéra značně rozkolísaná. V roce 1993 měla vážné finanční problémy poté, co odstoupila z filmu Helena v krabici (Boxing Helena) a trápila ji rovněž agorafobie (strach z otevřeného prostranství).

Dalšími, kdo šokoval Hollywood zprávou o svém rozchodu, byli v roce 1998 Bruce Willis a Demi Mooreová. Manželi byli od roku 1987, ale problémy se objevily poté, co se Mooreová objevila ve filmech Stripýz (Striptease) a GI Jane. Herečka Ally Sheedyová, bývalá přítelkyně Demi Mooreové, se po rozchodu slavné dvojice nechala slyšet, že "nejrychlejší cesta k úspěchu pro herečku v Hollywoodu je pověsit se na krk někomu, kdo vás vytáhne na světlo, a udělat ze sebe sexuální symbol".

Bojovat proti síle pomluv je v Hollywoodu těžké. V roce 1999 vyhráli Cruise a Kidmanová žalobu proti americkému bulvárnímu listu The Star, který napsal, že před natáčením filmu Spalující vášeň brali lekce u sexuálního terapeuta, který je učil, jak se mají milovat před kamerou. Klepy se nevyhnuly ani Cindy Crawfordové a Richardu Gereovi, kteří počátkem devadesátých let dali do novin velké inzeráty popírající, že jejich manželství je v krizi.

"Manželství je dost těžká věc i bez všech těch negativních úvah," napsal pár - ale rozvedl se o několik měsíců později v roce 1994. Paul Newman a Joanne Woodwardová se potkali v roce 1953, vzali se v roce 1958 a často jsou dáváni ostatním za příklad. Ale Woodwardová připustila, jak těžko snáší Newmanovo postavení celebrity. "Teď už jsou lidé milí a příjemní a chovají se ke mně

a k Paulovi jako k nějakým obstarožním státníkům," říká Woodwardová.

"Ale když jsem byla mladší a měla malé děti, bylo to hrozné. Nenáviděla jsem to. Když mě fotografové odstrkávali, aby se dostali blíž k Paulovi, když z něj ženy zkoušely trhat šaty, když jsem se snažila chránit naše děti."

Ale navzdory všemu zůstává právě Woodwardová a Newman vzácným příkladem, jak spolu mohou i slavní lidé vydržet celý život. Kterýkoli pár by je chtěl napodobit, musí mít na paměti, že pokud zůstanou spolu, bude to nejlepší výkon v jejich kariéře, uzavírá BBC News.