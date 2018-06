Hollywood zachvátil baby-boom

Gibson se dokonce po narození sedmého dítětě vzdal své kuřácké neřesti. Jeho velká rodina ho nestresuje, neboť se nechal slyšet, že plánuje ještě čtyři další děti, aby z nich mohl sestavit fotbalový tým.

Pátým dítětem Eddieho Murphyho a jeho ženy Nicole se nedávno stala dcerka, jíž dali rodiče jméno Bella Zahra. Stallone už ví, že bude rovněž otcem děvčátka, které bude pokřtěno jménem Scarlett.



Jak už to ovšem v životě chodí, necítí se být každý muž hrdým otcem. Příkladem je pětatřicetiletý hollywoodský producent Steve Bing, kterého za otce svého dítěte označila britská topmodelka a herečka Liz Hurleyová. Téměř okamžitě po narození Damiana se Steve začal soudní cestou domáhat určení otcovství pomocí testu DNA. Pokud se zjistí, že je skutečně Damianovým otcem, bude údajně muset Liz Hurleyové jako alimenty do chlapcových 18 let vyplácet 30 procent svých příjmů. A ty se odhadují ročně na 1,5 miliónu dolarů.