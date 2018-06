Hollywood se vrhl na rodinný život

A to jen několik dnů poté, co stejně radostnou novinu o chystaném přírůstku ohlásila někdejší bond-girl, dvaatřicetiletá Denise Richardsová a její o pět let starší manžel Charlie Sheen.

Jelikož Farrell nemohl zatím za šťastnou maminkou do losangeleské porodnice, protože natáčí v Maroku film o Alexandru Velikém, zaskočili za něj členové rodiny. Chlapeček dosud nemá jméno.

Své první dítě čeká rovněž Kate Hudsonová, druhé Reese Witherspoonová a Kate Winsletová a před několika dny dokonce podle některých zpráv údajně porodila Carrie-Anne Mossová.



Madonna nezůstává pozadu

Také popová zpěvačka Madonna by chtěla mít další dítě. Řekla to v rozhovoru pro britský deník The Times. Hvězda, která nedávno zveřejnila svou první knihu pro děti, se rovněž svěřila, že se v mládí ve škole cítila izolovaná a bez přátel.



Budu konzultovat s lékaři, abych se ujistila, že jsem v pořádku a mohla mít dítě, řekla pětačtyřicetiletá zpěvačka, která má již sedmiletou dceru Lourdes a tříletého syna Rocca.



"Ve škole jsem se vždy cítila trapně a mimo. Nebyla jsem oblíbená, atraktivní, ničím výjimečná a toužila jsem po lásce a po tom, aby mě někdo pochválil," prohlásila Madonna, která přišla o matku, když jí bylo pět. "Svou prázdnotu jsem zaplnila, až když jsem byla úspěšná."