Hollywood čeká přírůstky

Devětadvacetiletá Vanessa si sice nejdříve plánovala, že své těhotenství bude tajit co nejdéle to půjde, ale bohužel musela hned s pravdou ven. Byla totiž nucena odložit natáčení svého nového snímku režisérky Anne Fontaineové s názvem Nathalie Ribout. V něm si měla zahrát roli prostitutky a celá produkce měla probíhat právě v době, kdy by se měla spíše chystat na porod, než běhat před kamerou. "Technicky by to ani nebylo zvládnutelné. Filmaři mi ale vyhověli a tak začnu natáčet, hned jakmile to po porodu bude možné," nechala se slyšet francouzská sexy zpěvačka a herečka.



Pro Johnnyho a Vanessu to bude již druhý přírůstek do rodiny. V luxusním sídle blízko francouzského letoviska Saint Tropez spolu již vychovávají dvouletou dcerku Lily Rose. Pro nedočkavého otce je těhotenství jeho ženy skutečným štěstím. "Až do léta jsem odřekl veškeré projekty. Hodlám relaxovat a pečovat si o Vanessu a dcerku Lily Rose," prozradil osmatřicetiletý Depp.



Jaká těhotenská nálada vládne u Arquetteových se prozatím nepodařilo zjistit. Veškeré informace o početí jejich prvního potomka prozatím přísně tají. Jisté ale je, že sedmatřicetiletá Courteney a její manžel společně několikrát navštívili Diagnostické centrum pro budoucí matky v losangelském Cedars-sinai Medical Center. Podle místních těhotných pacientek se pár ohlásil na recepci a žádal o výsledky těhotenského testu, který Courteney před pár dny podstoupila. "Ostatní jim pak bylo oznámeno až v soukromí, ale mohu potvrdit, že se po sdělení výsledku oba náramně rozzářili a třicetiletý David začal s neuvěřitelnou vervou děkovat veškerému personálu, který byl přítomen," prohlásila jedna z budoucích maminek.



Zatímco oba hvězdné páry jsou v nadšeném očekávání, neméně slavná hollywoodská jedeatřicetiletá dvojice Uma Thurmanová a Ethan Hawke se před několika dny svého druhého potomka již dočkali. Šťastná maminka i dítě se mají podle všech informací čile k světu. Tříletá dcerka Umy a Ethana Maya se pak těší, až si o svého sourozence bude moci pečovat a rozmazlovat ho.

Johnny Depp