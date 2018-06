Herečka Taylorová už netají přítelkyni. Je to kolegyně mladší o 32 let

Dvojice dorazila na udílení cen kritiků v Santa Monice. Paulsonová, která hrála ve filmech Po čem ženy touží, Kašlu na lásku, 12 let v řetězech nebo seriálech Jack&Jill, Zoufalé manželky či Chirurgové, byla nominována za nejlepší herečku ve vedlejší roli za seriál American Horror Story: Hotel.

Holland Taylorová v prosinci přiznala, že už několik měsíců chodí s mladší kolegyní, která je láskou jejího života.

„Je to nejúžasnější, výjimečná věc, jaká se mi v životě mohla stát. Je mezi námi docela velký věkový rozdíl, což možná některé lidi překvapí, stejně jako nejdřív i mě,“ prohlásila s tím, že pár uvažuje o svatbě. „Jako symbol, závazek, slib věrnosti by bylo úžasné to udělat.“

Láska herečce prý pomohla z depresí, kterými trpěla po smrti matky. „Byla jsem na antidepresivech více než 15 let. Bylo to mrtvé období mého života,“ dodala Taylorová.