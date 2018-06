Holky ze středočeské Vyžlovky se svlékly. Chtějí nové hřiště

Dámy z občanského sdružení Liščí pětka, kterým není lhostejný život v jejich vesnici, chtějí provokativním kalendářem získat peníze na stavbu hřiště na místním koupališti.

Kalendář pro rok 2009 obsahuje celkem třináct listů, přičemž jeden prémiový je na leden 2010. K dostání je za 300 korun přímo v obci Vyžlovka, ale prodávat by se měl i v pražském knihkupectví Luxor.

Celou sérii snímků nafotil fotograf Oleg Homola, který to s amatérskými modelkami neměl úplně jednoduché. "Byl to běh na dlouhou trať. Fotili jsme tři nebo čtyři měsíce. Nejtěžší bylo skloubit mou představu s tou, co měly holky. Musel jsem je přesvědčovat, jak to má vypadat," řekl k focení Homola.



Martina

Inspirací pro dámy byl britský film Holky z kalendáře, který společně sledovaly o Vánocích. "Ten nápad se nám hrozně líbil. Původně to byla jen recese, ale pak jsme chtěly udělat něco, co má smysl," řekla iDNES.cz jedna z modelek Martina Řepíková.

"Musely jsme hlavně konzultovat, jak moc budeme odhalené," doplnila informace ke vzniku kalendáře další modelka Petra Borovanová. "Na fotkách je šest našich členek a pak jsme oslovily devět holek z vesnice, všechny ve věku od 20 do 48 let. Dělaly jsme to pro dobrou věc a taky pro lidi z vesnice. Aby z toho měli i oni užitek," dodala Borovanová.



Péťa

Kalendář už teď slaví velký úspěch. Domů si ho pořídilo víc než 150 lidí, a proto dámy zvažují, že by i pro rok 2010 něco nafotily, tentokrát v "military" stylu. Potřebují prý totiž pro Vyžlovku i nové brouzdaliště pro děti.

