Holky ze skupiny Danity Kane se svlékly pro dobrou věc

"Vždycky jsem byla proti kožichům," říká Aubrey O'Day. "Rozhodla jsem se připojit ke kampani, protože bych opravdu raději chodila nahá než nosit kožich. Zvířata nemají hlas, aby mohla promluvit, a proto jsme tady my, abychom je podržely," dodává Dawn Richardová.

Danity Kane se do kampaně zapojily, aby ukázaly, že nosit kožich není nic krásného ani okouzlujícího. "Vždycky, když vidíme lidi je nosit, říkáme si: Božíčku, proč to nosí? To je tak smutné. Vždyť to bylo živé zvíře," říká ke kampani Aundrea Fumbresová.

Organizace PETA už léta bojuje za práva zvířat. Po celém světě má téměř dva miliony členů. Mezi aktivní a nejznámější členy z řad celebrit patří například Pamela Andersonová či Christina Applegate.

Kdo odhodil stud pro organizaci PETA?

Pamela Andersonová





Filmová sexbomba Pamela Andersonová patří mezi nejzarytější bojovníky proti nošení pravých kožešin. V rozhovoru pro americký ženský časopis Jane mluvila dost nevybíravým způsobem o lidech, kteří nosí pravé kožešiny. Podle ní v nich stejně vypadají tlustí a smrdí jako "mokrý pes". Pro organizaci PETA se svlékla několikrát a neváhala se ukázat oděná jen do kalhotek ve výloze londýnského obchodu.

Christina Applegate

Herečka Christina Applegate zapózovala nahá pro PETA před loňskými Vánocemi. Hvězda seriálu Ženatý se závazky žádala nakupující: "Vyškrtněte krutost z dopisů Ježíškovi a nepište si o kožešinové kabáty, límce a manžety (samozřejmě pokud nechcete umělé)." "Kupte radši napodobeniny. Jsou levnější a od pravých k nerozeznání. Tak proč zbytečně utrácet a ještě se přitom podílet na zabíjení němých tváří," radila sexy blondýnka, která si nedávno nechala kvůli rakovině odstranit obě prsa.

Joanna Krupa

Polská rodačka Joanna Krupa patřící ke špičce světového modelingu by na sebe nikdy nevzala nic z pravé kožešiny, a dokonce kvůli tomu odmítla řadu kontraktů na přehlídky předních světových návrhářů. Svléknutí pro organizaci PETA pojala dost odvážně. Zatímco většina jejích předchůdkyň volila decentní snímky, Joanna vystavila své vnady na odiv přímo.

Jenna Jamesonová

Bývalá pornohvězda Jenna Jameson se rovněž připojila v rouše Evině k boji za bezbranná zvířata. Na billboardu se svůdnou blondýnkou ještě přibylo prohlášení, že příliš sexu škodí. Jenna tvrzení vysvětluje tím, že záměr organizace spočívá v regulaci porodnosti domácích mazlíčků. Hodně jich totiž končí v útulcích, a proto Jenna nabádá jejich majitele, aby své miláčky nechali vykastrovat.

Eva Mendesová

Herečka Eva Mendes rovněž svou nahotou propaguje etické zacházení se zvířaty. "Organizaci PETA jsem moc neznala, až jednou, když jsem měla premiéru v New Yorku, jsem si zapomněla kabát a můj manažer mi někde sehnal kožich. A já si ho jako blbec vzala. PETA mi pak napsala krásný dopis, kde moji zbrklou volbu komentovala. Ten dopis mne tak oslovil, že už si kožich prostě nikdy nevezmu," nechala se slyšet herečka.

Jamelia

Půvabná zpěvačka Jamelia odhalila svou čokoládovou kůži na protest proti používání pravých kožešin v módním průmyslu. Obří billboardy a reklamní plakáty se objevily poprvé na londýnském týdnu módy v únoru 2007. Zpěvačka na nich leží na bříšku, na kříži jí sedí králíček a nad nimi se skví nápis: "Buďte spokojení ve své vlastní kůži a nechte zvířatům tu jejich."

Holly Madisonová

Modelka magazínu Playboy Holly Madison se rovněž svlékla pro PETA. Ačkoli se několikrát ukázala s ušima zajíce Playboye, nikdy by prý na sebe nevzala jeho kůži. Holy miluje svých devět pejsků a když jí jednou na večírku člen organizace PETA vyprávěl, že její čtyřnozí miláčkové by klidně mohli viset někde ve skříni, rozhodla se blonďatá kráska zasáhnout a nafotit kampaň.

Annalise Braakensieková

Australská modelka, herečka a zprávařka Annalise Braakensiek shodila všechny svršky, aby zachránila ovce. Aktivisté organizace PETA chtěli jejími fotkami bojovat proti exportu živých zvířat. "Ráda si svleču oblečení, pokud to upozorní na kruté zacházení s ovcemi během převozů," uvedla ke kampani modelka.