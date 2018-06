Holky z Ulice přišly na bublinky

"Takhle si představuji stáří - se skleničkou sektu v ruce," smála se Jitka Asterová na party Bohemia Sektu, kterou moderovala a kde o "bublinky" opravdu nebyla nouze.

O zpestření programu se ale nestarala sama, pomohly jí i další její kolegyně. Příjemný podvečer rozproudila přehlídka účesové tvorby salonu Petry Měchurové, na které se představily například i herečky Jana Birgusová a Ljuba Krbová ze seriálu Ulice.



Elixír mládí

Ve svých osmačtyřiceti letech Ljuba Krbová popírá veškeré zákonitosti stárnutí. Ona jednoduše mládne. "Neumím odpočívat, pořád něco dělám a navíc jsem neustále obklopená mladými lidmi," prozradila iDNES.cz svůj zázračný elixír.

I na party se držela svých mladičkých hereckých kolegyň z Ulice, které hrají sestry Farské. Jana Birgusová s Ljubou předváděla, Anna Fixová se s přítelem Radkem jen přišla podívat. "My se takhle rády scházíme i mimo natáčení. Jsme tam bezvadná parta," vysvětlila Ljuba.



V červenci půjde pod čepec

Mladistvý vzhled jí prý pomáhá udržovat také čínské bojové umění wu-šu, kterému se léta věnuje. "Není v tom žádná agrese, jak si mnozí přestavují, ale je to hluboká filozofie a úžasný relax," doplňuje. Na jejím vzhledu se odráží i to, že také v soukromí je spokojená. Po dvou nevyvedených manželstvích jí to už pěknou řádku let klape se známým publicistou Ondřejem Neffem a šušká se, že v červenci by měla být konečně svatba.