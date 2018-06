Holky měly ve Vile striptéra

"Tak to je úlet, tohleto. To je blázinec - regulérní." Taková byla první Honzova reakce na to, když po více než čtrnácti dnech opustili Vilu. Podle záběrů kamery to vypadalo, jako že si kluci výlet užili. Naopak dívky ze striptéra nebyly tak nadšené jako kluci z dočasně nabyté "svobody".

Ač atmosféra při striptérově vystoupení vypadala dost žhavě, některé z holek poté ve Zpovědnici tvrdily, že to bylo trapné a nelíbilo se jim to (Věra) a některé se styděly až hrůza: "Voni chtěj!! Já ne!" odvracela se Katka, když se na ni striptér Murphy začal sápat.

Celý úterek také provázely časté spekulace, kdo z dvojice Honza-Vladko vypadne v sobotním Duelu, a to přesto, že Honza svého soupeře oficiálně neoznačil. Je už ale téměř jisté, že to bude právě "Kudrnáč", jak Vladkovi Honza a jeho kumpáni přezdívají.