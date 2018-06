Holky dělejte na jaře, kluky na podzim

Páry, které si chtějí pořídit vysněnou holčičku, by na ní měly zapracovat teď na jaře. A ti, kteří z celého srdce touží po chlapečkovi, by to měli podle vědeckých výzkumů zkoušet naopak až na podzim. Z důvodů, které nejsou ještě úplně objasněny, se za ne zcela ideálních podmínek pro početí rodí více dívek než chlapců.