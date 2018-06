Holky byly v prvním semifinále jednoznačně lepší

Hned na úvod jsme slyšeli Angels od Robbieho Williamse v podání Soni Pavelkové. Bohužel si nevybrala příliš dobře a tak byl její výkon spíše průměrný. "V této písni jste ukázala všechny nedostatky svého hlasu," řekl Soně Eduard Klezla. Také Ondřej Hejma poukázal na to, že zpěv měl k dokonalosti daleko. Podržet se Soňu snažila alespoň Ilona Csáková: "Chvílema ti ujížděla intonace, ale myslím, že se s tím poprala docela dobře."

Po rockovém úvodu jsme se přenesli do muzikálu. Fame ze stejnojmenného muzikálu si vybrala loňská semifinalistka Leona Černá. Popravdě jsem od ní čekala trochu víc. Možná to ale dělal jen výběr písně. Leona sice odzpívala s energií, poměrně solidně, ale v hlubších polohách vysloveně hučela. "Písnička to je hezká a bylo to i hezky zazpívané," pochválil Leonu Ondřej Hejma. Překvapil i Eduard Klezla, který Leoně řekl: "Dnes jste zpívala nad vaše možnosti. Jdete kolo od kola výš a pro mě to byl zdařilý výkon."

Se Zuzanou Vlčekovou přišla další změna žánru. Výborně zazpívala jazzem "šmrncnutou" Saving All My Love For You od Whitney Houston. Oproti všem ostatním u ní vynikla skoro bezchybná intonace, což ovšem jak jinak vadilo Ondřeji Hejmovi. "To je těžké hodnotit. Notičky byly všechny na svém místě, ale ta skoroprofesionalita zavání nudou. Nějak mě to neoslovilo." Nesouhlasila Ilona Csáková. "Ty máš krásnej sameťák. Bylo to výborný," dodala. Eduard Klezla ocenil osobitou interpretaci. "Jsem ale zvědavý, jak budete procházet dalšími žánry. Za dnešní výkon se vůbec nemusíte stydět."

Petra Hlávková si zvolila poprockovou We Are od Any Johnson. Začátek byl jedním slovem příšerný. V refrénu se Petra už trochu chytila, ale její hlas neustále zanikal v hudbě a ve sborech. Porotě se ale Petry výkon celkem líbil. "Za volbu písně děkuju, bylo to pěkné," řekl Ondřej Hejma. Ilona Csáková Petru jen upozornila, že v refrénu začala řvát, ale jinak ji také pochválila a Eduard Klezla doporučil nepatrně méně afektu.

Na Evu Krutákovou jsem byla zvědavá, protože z divadla postoupila vlastně za nic. Totálně přišla o hlas, takže to bylo jako by vůbec nezpívala. Eva zpívala písničku Beautiful od Christiny Aguilery. Bohužel na tu píseň nemá Eva ani dostatečně silný hlas ani cit. Nezpívala vyloženě špatně, ale spíš průměrně. Chyběla dynamika, Eva zpívala pořád v jedné poloze, nepřitlačila, neubrala na hlase, vůbec nic. Ondřej Hejma Evě řekl: "U takovýchto megahitů se neubráníš srovnání s originálem. Ty jsi tomu nedala vůbec nic a rozdíl mezi tebou a Chrastinou Aguilerou je několik světelných let." Ilona Csáková se asi někde během Evina zpěvu zapomněla, protože prohlásila (možná na just Ondřejovi), že jí se to naopak líbilo. I Eduard Klezla Evě řekl, že písnička byla nad její možnosti.

Trochu nenápadná Eliška Faicová docela překvapila. Vybrala si Just Like A Pill od zpěvačky Pink. Začátek byl podobně jako u Petry Hlávkové nepodařený, což ale dohnala v refrénu. "Když jsi začala, byl jsem mírně zděšen, ale pak to bylo ono," pochválil Elišku Ondřej Hejma. Iloně Csákové u Elišky Chyběla pestrobarevnost v hlase. Eduard Klezla Elišku pochválil za rockovo-punkový projev a jen ji upozornil na intonaci ve vysokých polohách, jako ostatně všechny.

Šťastnou sedmičku si vytáhla Karolína Pavlíková. Song Still Loving You od Scorpions se jí až na malé výkyvy povedl. Občas zněl její projev, hlavně v nižších polohách, trochu humpolácky, ale celkově zazpívala slušně. "Bylo to dobrý, ale tady se očekává něco, co bude výborný," upozornil Karolínu Ondřej Hejma. "No já bych přitvrdila v rockovém výrazu. Máš v hlase rezervy, ale obávám se, jestli tohle není strop," přisadila si Ilona Csáková. Eduard Klezla Karolínu podržel: "Vy to v sobě máte, tak to rozbalte."

Očekávaná Tereza Najdekrová nezklamala. "Mrtvolná" My Immortal od Evanescence jí vyloženě sedla. Zazpívala výborně a nenechala se strhnout ke kopírování zpěvačky Amy Lee. Zaslouženě sklidila skoro největší potlesk. "Po tom všem, co tu zaznělo, jsem měl pocit, že sestoupila nějaká nadpozemská bytost. Bylo to takové éterické," poznamenal Ondřej Hejma. Eduard Klezla si neodpustil poznámku o výškách. "Teri pro mě byly ty výšky velmi ostré, prosím spravte to," dodal. Napadá mě, jak vlastně znějí ty vytoužené Klezlovy správné výšky. U Terezy mi nepřišlo nic špatně. Ale profesor je profesor…

Bára Opplová zpívala A Whiter Shade Of Pale od kapely Procol Harum. Její zpěv byl průměrný, skoro jeden z nejhorších. "Já řeknu jedno slovo – překvapení. Ve výběru, a v tom je kámen úrazu. Ale ukázala jsi jinou tvář," ohodnotil Báru Ondřej Hejma. Ilona Csáková řekla, že Bářin výkon byl jeden z nejhorších v nedělním semifinále. Eduard Klezla vtipně poznamenal: "Po Tereze Najdekrové ji působila jako její asistentka. Dnes se ti to vůbec nepovedlo."

Last, but not least. Tak bychom mohli uvést druhou Báru, tentokrát Zemanovou. Přestože v civilním projevu vypadá křehce a mluví tenkým hláskem, při zpěvu má hlas úplně jinou barvu. Do prvního semifinále si vybrala píseň Quietly od kapely Guano Apes. Interpretačně složitý song zvládla s přehledem a i když bych některé tóny poupravila, celkovému dojmu neubraly. Bára sklidila pochvaly od všech porotců. "Říká se, to nejlepší nakonec, a myslím, že to byl tvůj případ," řekl Ondřej Hejma. "Pro mě to byl taky skvělý výkon," dodala Ilona Csáková. "Pozor na čistotu tónů, ale jinak se tvůj start v semifinále podařil," neodpustil si drobnou výtku Eduard Klezla.

Jednoznačně k nejlepším v prvním dívčím semifinále patřila Tereza Najdekrová, Bára Zemanová a Zuzana Vlčeková. Nejhorší výkony předvedly Eva Krutáková, Barbora Opplová a Soňa Pavelková. Ve srovnání s kluky ovšem dívky předvedly mnohem lepší výkony.

První semifinále skončilo, teď nezbývá než čekat na pondělní vyhlášení. Tentokrát se nevyhlašují dva postupující, jako v minulých ročnících, ale dva vypadávající. A to jak z řad dívek, tak kluků.

