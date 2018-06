Holki si stavějí dvojdomek

Radana Labajová a Nikola Šobichová se vídají každý den, a dokonce si plánují postavit společný dvojdomek. Dokonce už objíždějí pozemky. "Je to problém, protože my chceme maximálně tisíc metrů čtverečních a všude nám nabízejí mnohem víc.

Jeden pán mi dokonce vnucoval třicet tisíc metrů čtverečních. Nevím, co bych s tím dělala, asi bych tam musela postavit koupaliště nebo nuda pláž," říká Labajová. Právě ona je však tak stydlivá, že na nuda pláž by se prý nikdy nevypravila.

Labajová v současné době dokonce řeší, jak upravit svůj extravagantní kostým, s nímž objíždí diskotéky. "Je to fakt problém. Když mi tanečníci strhnou sukni, vypadám, jako bych byla nahá. A to se některým lidem nelíbí. Působím na ně vulgárně. Navíc spousta žen v tu chvíli svoje muže odvádí někam stranou a já bych přece jenom raději, kdyby na mých koncertech zůstávali," říká.

Na dům si bere hypotéku a má spočítáno, že se zadluží na dvacet let. "I když to tak nevypadá, nekoupeme se právě v penězích," říká zpěvačka a vyčítá si, že takhle realisticky neuvažovala dřív, když byly Holki na vrcholu kariéry. "Už jsem ten domek mohla mít," přiznává.

Radana s Nikolou se znají od čtyř let. Vyrůstaly spolu ve Studénce u Ostravy. V Praze spolu dokonce jeden čas bydlely. "Jenomže pak jsme úplně nesmyslně dostaly ponorkovou nemoc. Bylo toho hodně. Společně na koncertech, doma spolu... A když do toho přišli naši kluci, tak se to ve čtyřech v jednom bytě prostě nedalo zvládnout," vysvětluje Labajová, která už léta chodí s Eduardem Fišnerem. Partnerem Šobichové je Walter Kraft, který jí napsal desku Šedá a sám také zpívá.

Bydlení pod jednou střechou se ani jedna nebojí. "Bude to dvojdomek, každá budeme mít jednu část jenom pro sebe," říkají. Co žijí odděleně, vídají se každý den. "Chodíme spolu na obědy nebo sedíme doma, pijeme čaj a povídáme si. A taky jsme spolu trávily prázdniny. Bohužel v Praze, protože můj partner měl novou práci a nedostal dovolenou," upřesňuje Labajová. Ta teď vydává novou desku - Kaleidoskop, kterou charakterizuje jako "popíček".

Šobichová dělá víc taneční muziku. Možná i to je důvod, proč na sebe nežárlí a svěřují se navzájem i se svými profesními plány. "Nikola mi dala poslechnout svoje demáče a já jí taky," říká Labajová.

S bývalou kolegyní Kateřinou Brzobohatou se vídají zřídka, protože ta žije u svého přítele v Lipencích, a v Praze se tak často neobjevuje. S Klárou Kolomazníkovou se Labajová nestýká. "Ono to tak bylo už za dob Holek, že my s Nikolou jsme k sobě měly blíž než k těm ostatním a platilo to i naopak. Ale nic v tom není. Žádná nenávist nebo řevnivost."