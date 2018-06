Holki jako matky. Podívejte se na děti slavné dívčí skupiny

Kateřino, Nikolo, hodně se změnil váš život?

Kateřina: Všechno se změnilo od základu. Jak ve vztahu s partnerem, tak celkově v životě, ale je to krásná rána, je to asi to nejhezčí, co může ženskou potkat. Je to sice klišé, ale pravdivé.

Nikola: Život se samozřejmě změnil od základu, ale já si to užívám. Viktorka je zlatíčko, pláče jen občas. Jak jinak nám má dát najevo, když jí něco chybí než právě pláčem?

Dostavily se přirozené mateřské pudy?

Kateřina: Co se týče mlíka na mozku, funguje to. Máme ty hormony trochu zamotanější, jsme citlivější, je s námi hůř k vydržení, ale co se týče mateřských pudů, myslím si, že to u každé ženy naskočí automaticky. Nejsem nějaký mateřský typ, ale opravdu to naskočilo samo. Zatím to zvládáme s přehledem. A kupodivu i chlap doma. Máme první dítě, nikdo to neumí, ale myslím, že to dáváme.

Nikola: Mám spoustu kamarádek s dětmi, moje ségra má dvě děti, takže jsem teoreticky byla připravená, byť je ta praxe trochu jiná. Ale příroda to opravdu všechno zařídí intuitivně.



Nikola Šobichová s dcerou Viktorií Kateřina Brzobohatá s dcerou Anabel

Prý jste chtěly mít děti ve stejnou dobu, je to pravda?

Kateřina: My jsme s Nikolou kamarádky od patnácti let, vždycky jsme chtěly mít miminka spolu, abychom chodily společně na procházky, a musím to klepat, zadařilo se nám. Nikola byla o tři týdny přede mnou a já jsem ji paradoxně předehnala, protože jsme se vyklubaly o pět týdnů dřív.

Jste na výchovu sama, nebo vám pomáhá partner?

Nikola: Rozhodně nejsem na výchovu sama, partner hodně pomáhá, je to jeho princeznička, je nadšen, hrozně ji miluje a je k ruce, kdykoliv je třeba. Říkám si, že v tomhle směru obdivuju matky samoživitelky. Už jen ten pocit, že partner večer přijede, je hodně ulevující.

Radano, vy máte už čtyřletého syna Theodora. Je lepší mít už takhle odrostlejší dítě?

Radana: Odrostlejší dítě je super, teď jsem zjistila, že už si umí sám připravit míchaná vajíčka s mou malou pomocí, a to už je malý krůček k tomu, kdy se on bude starat o mě, což je dobrý.

Jak se vám jeví Theodorova povaha, co by z něj mohlo jednou být?

Radana: Můj muž říká, že ty nejhorší vlastnosti má po mně, jeví se nám zatím umělecky, což se projevuje tím, že má potřebu tajně zpívat. Jinak je to divoký kluk, mydlí holky, bourá stavby, klasika.



Radana Labajová se synem Theodorem

Volají vám Kateřina s Nikolou ohledně rad?

Radana: Nejsem úplně mateřský typ a holky to o mně vědí, takže když se zeptají, tak se snažím odpovědět, ale že by mě nějak otázkami drtily, to ne. To ani nejde, každé dítě je úplně jiné. Každá si musí pomoci sama.

Budou Holki fungovat dál?

Radana: Ty naše priority jsou už jiné, hudbu děláme takříkajíc rekreačně, už to není naše živobytí, takže se to skloubit dá.

Nikola: Budeme se určitě snažit dál fungovat, zároveň to není o tom, že bychom odjížděly od holčiček pryč. Když budou jedno dvě vystoupení do měsíce, bude to super.