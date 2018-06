Holič zavraždil nespokojeného klienta

"Můj chlapec je asi mrtvý, proboha, přijeďte." zavolala na policii šokovaná Joeova matka poté, co šílený holič začal do dítěte bodat. Ani to mu však nestačilo - poté uchopil velké nůžky a začal dítěti odstřihovat části těla.

"Měla jsem právě nový blond přeliv, když mi na něm přistála obrovská kapka krve. Je to příšerné - nicméně měli by mi taky dát za ten účes nějaké odškodné," postěžovala si svědkyně vražedného skutku Susan Wrinaperová.

Policii trvalo poměrně dlouhou dobu, než shromáždila všechny části chlapcova těla. Ještě po dvou dnech pokladní našla kus chlapečkova prstu mezi svými vlastními věcmi...