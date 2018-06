Holení muže odhalí

Když si představíte, že průměrný muž ztratí v životě holením 3350 hodin, (mimochodem "průřez" vousu připomíná z technického hlediska měděný drát), pak je jasné, že jsou tři možnosti. Buď se naučit rychle oholit, nebo se více věnovat ženám. Třetí možnost byla povýšena na módní trend. Lehce zarostlé tváře s délkou vousu kolem dvou až tří milimetru patřívají možná těm, kterým nevyhovuje ani jedna z prvních dvou variant.



U mokrého holení je třeba ponechat pěnu "pracovat" alespoň dvě až tři minuty, aby následné holení bylo co nejsnadnější a nejúčinnější. Některé pěny dokonce dokáží "postavit" vousy do pozoru tak, že břity strojků je dokáží useknout těsně u pokožky (u Francouzů je proto ve velké oblibě pěna z řady Eau sauvage neboli Divoká voda).



Milovníci kvalitních elektrických strojků se sice mohou spolehnout na to, že jim první čepel vous povytáhne o 60 mikronů a přidrží tak, aby jej druhá mohla odstřihnout co nejhlouběji (to platí o technologii Double Action System, s níž přišel Philips), ale i oni by měli počítat s tím, že místo vody po holení by měli raději použít balsám po holení. Zklidní a hydratuje pokožku, která bude vonět ještě řadu hodin po tom, co opustili koupelnu - nebo auto. Některé strojky mají totiž vestavěný dobíječ, který může jak využívat nízkonapěťové baterie, tak zdroje 100 až 240 voltů.

Víte, že:

- za rok povyrostou vousy průměrně o 14 centimetrů

- na tváři mužů najdete sedm až patnáct tisíc vousů

- označení Mach3, které používá pro svůj holicí strojek firma Gilette, vzniklo z označení pro rychlost zvuku. Mach3 tedy znamená trojnásobné zrychlení, v tomto případě pak inovativnost výrobku

- holicí žiletky se zvlhčujícím proužkem - Aquaglide - kde žiletka klouže po kůži po vodním filmu o síle vlasu, uvedl Wilkinson Sword na trh už v roce 1987