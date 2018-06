Holčičky v Americe mají novou ikonu: panenku Michelle Obamové

Newyorská společnost uvedla na trh řadu figurek Michelle Obamové a věří, že překoná v prodejnosti panenku prezidenta Spojených států, které se prodalo přes 200 tisíc kusů.

První dáma Ameriky je možné koupit třeba ve fialových šatech, které měla na sobě, když demokraté ohlásili Obamovu nominaci, nebo v černo-červených, které měla v den voleb. Jedna panenka se prodává v přepočtu za 230 korun.

"Je jen jedna osoba v Americe, která inspiruje veřejnost víc než Barack Obama, a to je jeho žena Michelle," píše se na stránkách firmy, která panenky vyrobila.

Je pravdou, že první dámě Ameriky se daří určovat módní trendy, aniž by se o to snažila. Americký časopis People ji dokonce zařadil mezi nejlépe oblékané ženy světa. Zvítězila v kategorii Nejlepší dostupná elegance. Svým šatníkem inspirovala i slavné módní návrháře. čtěte také Co se letos nosí? Michelle Obamová.

Panenka Michelle Obamové není určena pouze dětem, ale taky dospělým, kteří sbírají figurky nebo věci spojené s prezidentským párem. Akční figurka Baracka Obamy byla něco jako figurka superhrdiny. Postavička jeho ženy je podle tvůrců elegantnější.

Úředníci Bílého domu se odmítli k nové panence vyjádřit. Zdá se ale, že jim nevadí tolik jako panenky dcer prezidentského páru, které se objevily těsně po prezidentově inauguraci. "Myslíme, že je nevhodné využít mladých soukromých osob pro komerční účely," zněl komentář z Bílého domu na hračky nazvané "Úžasná Malia" a "Sladká Sasha".