Děsivá skrytá kamera: ve výtahu se zjevila holčička z hororu

Drsné video s lidmi křičícími hrůzou vzniklo pro pobavení diváků brazilského pořadu The Silvio Santos show, který vysílá televize SBT. Nic netušícím lidem najednou začalo ve výtahu blikat světlo, až zhaslo docela, a výtah se zastavil.

Ve tmě pak do výtahu vlezla bledá dívka s rozcuchanými vlasy a panenkou v ruce. Jen se tiše postavila a světlo se rozsvítilo. Reakce lidí byla různá. Někteří doslova zkoprněli, jiní začali hlasitě křičet a zběsile mačkat tlačítka výtahu (celé video najdete zde).

Kdo byl dosud ticho, se už neudržel, když "zjevení" náhle vykřiklo.

Reakcím vyděšených lidí se smáli diváci brazilské show a video začalo kolovat po sociálních sítích. Vzbudilo ovšem polemiku o tom, zda je vhodné takto žertovat. Někteří tvrdí, že by lidem mohla hororová scénka způsobit srdeční zástavu nebo psychické trauma.

"U všech skrytých kamer je třeba myslet na přiměřenost, aby nenastalo trauma. Proti traumatu mluví to, že se to rychle ukončí a změní v legraci. Člověk v té emoci není dlouho. Traumata vznikají s odstupem času tím, že si to člověk přehrává," řekl k tomu psychiatr Jeroným Klimeš.

"Samozřejmě když se zeptáte psychologa, jestli to může mít vliv do budoucna, tak vždycky řekne, že může. Ale u těch skrytých kamer si to lidé vždy přehrávají už s tím, že to končilo legrací, když to třeba pak vyprávějí známým v hospodě," dodal.