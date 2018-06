VIDEO: Nemocná holčička tančící zumbu je miláčkem internetu

„Moje dcera Audrey má vzácné onemocnění kostní dřeně zvané Blackfanova-Diamondova anémie. Lidé s touto nemocí nemají dost červených krvinek, aby přežili. Existuje jen několik způsobů terapie (transfúze, steroidy, transplantace kostní dřeně), které mají vážné vedlejší účinky,“ píše Audreyin otec na kanálu Youtube, kde zveřejňuje její videa.

“Audrey dělá, co může, aby zvýšila povědomí o tomto vzácném onemocnění a pomohla získat peníze na výzkum, který by přinesl účinnou léčbu. Co je lepšího než dělat to pomocí tance a zpěvu?“ dodal.

Audrey už podstoupila 20 transfúzí krve a za svůj krátký život se potýkala s celou řadou zdravotních problémů. Narodila se totiž i s dírou v srdci a rozštěpem patra. Kvůli steroidům taky neroste tak rychle jako její vrstevníci.

To jí ale neubírá radost ze života a chuť do tancování. Když se předvedla s dospělými tanečníky zumby, mohli přítomní nechat oči jen na ní. „Audrey je krásná, chytrá a šťastná holčička, která miluje hudbu, zpěv, tanec, zvířátka a panenky,“ říká její otec.

Její videa mají na internetu miliony zhlédnutí a nadaci pro výzkum nemoci to skutečně přináší celou řadu nových dárců.