Holanová: na vodní dýmku chodí v pohodlném

Nevím, kdo a za jakým účelem ještě někam zve Ester Ládovou. Točí něco (haha)? Zpívá někde? Asi ne, ale vypadá dobře a to zřejmě stačí. Jednoduchým černým šatům i podpatkům nemůžu vytknout nic a krásné dlouhé vlasy jsou jejich majitelce tím nejlepším šperkem. Líbí se mi i Esteřin jednoduchý make-up. A pak ta šíša za ní. Což máme asi společné.

Edita Hortová si pořád pluje na letní vlně, protože většina lidí už asi pantoflíky, capri kalhoty i tílko uložila dozadu do skříně. Ale i tak je to trošku nuda, chtělo by to víc fantazie, ne se jen snažit ohromit značkovým tričkem. Co si příště víc pohrát s doplňky?

Minule jsem se do Marcely Holanové opřela v souvislosti s kudrlinkovým účesem Lucie Bílé, kterému kdysi také holdovala. Ale ty časy jsou pryč a Marcela dala přednost důstojnějším vlnám barvy zralého pomeranče. Zajímavé je, že tato zpěvačka je v obličeji velmi podobná mamince herečky Lindsay Lohanové, které se přezdívá Oranžová (!) Oprah, podle televizní hvězdy Oprah Winfreyové, kterou by se Dina Lohanová strašně chtěla stát. A oranžová kvůli jejímu nastříkanému opálení. Z toho sice Marcelu neviním, ale možnosti, jak tyto informace pospojovat, tu jsou.

Pohodlné džíny na zpěvačce vypadají skvěle, ale možná bych je neohrnovala. Perfektní jsou kabelka, pásek i boty ve zlaté barvě. Marcela má styl a na rozdíl od Diny nepotřebuje nikoho kopírovat.

