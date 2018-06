Holanďané oženili prince

"Po dlouhých letech se v Nizozemsku dočkali svatby, kterou nerámuje vzrušená politická debata či pouliční protesty," uvedla agentura Reuters. Navíc by královská rodina těžko hledala vhodnější příbuznou, než je čtyřiatřicetiletá blondýna Laurentien.Stejně jako královna je vyznáním protestantka, to si Holanďané cení. Věnuje se občanskému právu na univerzitě v Leidenu. Není královské rodině nijak neznámá: nevěstina matka se zná s královnou z dob studií. Není věc, která by mohla vrhnout stín na zítřejší ceremonii, jíž se účastní celebrity z celého světa. Mimo jiné se očekává japonský princ Akišomo. Přes klidný průběh tohoto obřadu nemá královna Beatrix klid.Obává se, že při sobotní slavnosti budou všichni sledovat spíše staršího princova bratra, korunního prince Willema-Alexandera. Po boku následníka trůnu bude totiž slavností proplouvat půvabná Maxima Zorreguitová, dcera problematického ministra argentinské vlády z temných let 1976 až 1983. "Dvorské kruhy se obávají, že všechna pozornost se při slavnosti upře na Maximu," řekl agentuře Reuters Jan Kikkert, který je dvorním životopiscem holandské královské rodiny.Mnoho Holanďanů proto říká, že Willem-Alexander by neměl být králem. Tento pocit sdílí i valná část politiků: podle ústavy musí přitom sňatek členů panovnického rodu vždy schválit dopředu parlament. "Královská rodina tu je proto, aby sloužila zemi," řekl spisovatel Fred Lammers. "Lidé na ni platí daně, takže není důvod, aby parlament stál stranou." To si myslí i nemálo Holanďanů.