Holá hlava je symbolem sexu

Poslední výzkumy australských vědců prokázaly, že čím méně má muž vlasů, tím více moci a úspěchu mu ostatní přisuzují a tím více odporu by mu kladli, kdyby uplatňoval svou autoritu.



Odborník na neverbální komunikaci Allan Pease říká: "Vlasatí muži jsou považováni za nejméně vlivné a hůře placené. Holá hlava je významným znakem svědčícím o množství testosteronu."



Holá hlava je sexy

Mužská holohlavost je dědičná a je způsobena nadprodukcí mužských hormonů. Tyto hormony uzavírají určité vlasové papily, zejména nahoře na hlavě.



Holohlaví muži mají vyšší hladinu hormonů, proto jsou obvykle agresivnější a sexuálně aktivnější než vlasatí muži. Holohlavost je tedy vysoce maskulinním znakem, který zdůrazňuje sexuální rozdílnost muže a ženy a je pro mnoho žen velmi přitažlivý.



Je zjištěno, že o holohlavých lidech si vyprávějí vtipy v podstatě jedině muži, ženy jen zřídka. Částečně je to způsobeno tím, že ženy soucítí s mužskou úzkostí týkající se holohlavosti, ale také je tomu tak proto, že holá hlava je symbolem mužnosti. "Mhohé ženy je nevidí jako slabost, která by měla být námětem vtipů, ale vnímají ji zcela opačně. Mužská holá hlava je přitahuje a často ji líbají a hladí," dodává Allan Pease.



Co symbolizují vlasy

*

Ve středověku se lidé domnívali, že vlasy mají magickou moc. Odstříhávali si prameny vlasů a schovávali je do medailonků.

*

Také je používali k různým magickým obřadům.

*

Mnichové si holili hlavy, což bylo považováno za znamení pokory před bohem.

*

Když Dalila odstřihla vlasy Samsonovi, přišel o všechnu svou sílu.

Yul Brynner