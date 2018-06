Hokejista Eliáš poprvé ukázal dceru a nabízel charitativní koblihy

Patrik Eliáš působí od roku 2006 jako vyslanec dobré vůle českého výboru UNICEF. Dětský fond v minulosti hokejista podpořil i kalendářem černobílých fotografií z let 2007 až 2010 s názvem My New York.

Ta poslední akce, která proběhla v pražské pasáži Myslbek, nesla název Pečení pro děti, jejím cílem bylo sehnat další peníze pro hladovějící děti ve východní Africe.

"Tohle jsou akce, které jsou příjemné. Je to taková tradice. Výtěžek z peněz půjde do Somálska, kde nejen děti trpí hladomorem," objasnil útočník amerického New Jersey.

"Každá částka je dobrá," vybízel Eliáš kolemjdoucí ke koupi koláčku či jiného sladkého nebo slaného kousku pečiva. Lidi prý k příspěvku nepřemlouvá, výše částky, kterou zájemci o sladkost nakonec do připravené kasičky zaplatí, je také zcela na nich.

Patrik Eliáš na charitativní akci s manželkou Petrou a dcerou Sofií

Somálsko a další země Afriky sužuje nejhorší sucho za posledních 60 let. OSN pět částí východoafrické země prohlásila za oblasti hladomoru.

"Je to nyní nejhorší humanitární katastrofa na světě," zdůraznila ředitelka českého fondu UNICEF Pavla Gomba.

Pečivo pro akci hokejista sám nepřipravoval. "Pekl jsem jenom jednou, ale to se mi docela povedlo," poznamenal Eliáš s úsměvem a ukázal na nedaleko zaparkovaný kočárek, ve kterém jeho žena Petra Voláková houpala dcerku Sofii Gabrielu.

Při pravidelných sbírkách Pečení pro děti se podle Gomby shromáždí několik desítek tisíc korun. Záleží prý ale i na takových faktorech, jako je počasí. "Také před Vánoci vybíráme víc," podotkla ředitelka fondu.

Poskytování humanitární pomoci v Somálsku komplikuje bezpečnostní situace. Jižní a centrální části země a asi polovinu metropole ovládají islamisté a jejich ozbrojené skupiny, které některým humanitárním organizacím brání v přístupu. Radikálům podle dnešního oznámení agentury OSN pro uprchlíky potravinová krize nahrává. V době rostoucích cen potravin lidem dávají peníze, a nové stoupence tak prý nabírají ve velkém.