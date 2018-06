Hodinářová přijde o další titul Miss

12:58 , aktualizováno 12:58

Miss Junior ČR 2003 Jana Hodinářová asi už brzo přijde o korunku královny krásy dívek do 18 let, a to hlavně pro komplikace, které způsobila pořadatelské agentuře svou smlouvou s jinou agenturou. Za podobných okolností přišla letos na jaře i o titul Miss západní Čechy a nepostoupila tak do finále soutěže Miss ČR. FOTOGRAFIE