Hodinářová byla vyloučena z Miss

"Především nerozvázala exkluzivní smlouvy o 'výhradním agenturním zastupování' s jinou agenturou, což je podmínkou účasti v dalším průběhu soutěže Miss ČR," uvedl Zapletal.

K vyvázání se ze smlouvy s jinou modelingovou agenturou se účastnice soutěže zavazují už v základní smlouvě podepsané ještě před semifinálovými koly.



Modelka z Plzeňska ale tvrdí, že původní smlouvu ukončit nemohla. „Smlouvu podepsanou s mateřskou agenturou můžu zrušit až tři měsíce před jejím vypršením. Ale ta doba ještě neuplynula. Myslel jsem, že se dohodnu s majitelkou agentury, ale to se mi nepodařilo. Kdybych podepsala smlouvu i s druhou agenturou, mohli by mě pak pokutovat z obou stran,“ vysvětlila Hodinářová



Devatenáctiletá studentka z Plzně, která už v loni získala titul Miss Junior, se stala nejkrásnější dívkou Západních Čech 19. února. Do dnešního dne je podle Zapletala v pracovním poměru s jinou modelingovou agenturou, proto rovněž Hodinářové odebere pořadatel i titul Miss západních Čech 2004 včetně získaných cen.



V celostátním finále ji nahradí Martina Dvořáková z Černošic u Prahy. Další umístění vítězek pořadatelé nezměnili. - více zde



"Zrovna točíme reklamu. Doufám, že ve finále budu reprezentovat co nejlépe. Kdo by neměl radost z toho, že postupuje z prvního místa, že," komentovala včera situaci Dvořáková, momentální favoritka ze západočeského kola.



Jana neposlechla

"Přestože jsme splnění uvedeného závazku několikrát urgovali a Janě Hodinářové poskytli odkladné termíny, tento závazek a současně podmínku v další účasti v soutěži bohužel neakceptovala. Tím logicky ani nemohla uzavřít smlouvu o exkluzivním zastupování agentury Miss Models," uvedl prezident soutěže. Agentura Miss Models zastupuje finalistky Miss na světových soutěžích.

Tento případ je sice ojedinělý, nicméně i předchůdkyně Hodinářové nerady opouštěly své domácí agentury. Obávají se, že jim Miss Models nebude schopna zajistit dost práce.



Spolužáci věděli, že na Miss nepojede



Spolužákům ve škole prý už před několika dny řekla, že na republikové finále nepojede. "Přemlouvali mě, abych tam jela," popsala studentka střední integrované školy v Plzni. Teď se chce učit, plánuje studium na jazykové škole.



"Je mi líto, že na letošním finále Miss už nemůžu být, ale zkusím to příští rok znovu. Chci si z toho vzít to dobrý, chci na sobě všechno zlepšovat, abych se příští rok mohla zase přihlásit. To už budu mít stoprocentně vyřešený i závazek s agenturou," plánuje budoucí kadeřnice.

Podařilo se nám zjistit, že podobné problémy s ní řešili také organizátoři soutěže Miss Junior ČR. "Několikrát jsme Janu na tuto chybu upozorňovali. Korunku ani titul jí odebírat nebudeme, ale naše spolupráce v podstatě skončila. Je to sice škoda, ale je pro nás mrtvým obličejem," uvedl tiskový mluvčí Miss Junior ČR Aleš Kacl. Podle něj je smluva s agenturou Czechoslovaks Models pro Janu Hodinářovou nevýhodná.



"Pokud vím, Jana už od agentury dlouho žádnou práci nedostala. To by mohl být důvod k rozvázání smlouvy. Myslím, že jí utíká slibná kariéra," dodává Kacl. "V Miss Junior se obě agentury dohodly, že mě z Miss budou na chvíli zastupovat a pak se vrátím zpět ke své agentuře," tvrdila v úterý Hodinářová.